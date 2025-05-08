Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Air Mata Haru Raffi Ahmad di Pernikahan Luna Maya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Kamis, 08 Mei 2025 |09:17 WIB
Air Mata Haru Raffi Ahmad di Pernikahan Luna Maya
Air Mata Haru Raffi Ahmad di Pernikahan Luna Maya (Foto: IG Raffi)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad turut menjadi saksi di akad nikah sang sahabat, Luna Maya dan Maxime Bouttier pada Rabu (7/5/2025) di Bali. Bersahabat sejak lama, Raffi pun sepenuh hati menyaksikan ijab kabul dan sahnya pernikahan Luna Maya.

“Aku merasa terhormat sekali sebagai sahabat menjadi saksi nikahnya Luna Maya. Perasaan aku senang, bahagia dan terharu,” ungkap Raffi Ahmad di akun Instagram-nya, @raffiahmad1717, Kamis (8/5/2025).

Raffi pun terlihat gagah saat duduk di meja akad dan menyaksikan prosesi ijab kabul Maxime Bouttier dan Luna Maya. Ia bersama suami Maia Estianty, Irwan Mussry menjadi saksi pernikahan dua sejoli yang ikut membuat bahagia publik.

Air Mata Haru Raffi Ahmad di Pernikahan Luna Maya
Air Mata Haru Raffi Ahmad di Pernikahan Luna Maya

Setelah akad nikah berlangsung khidmat dan lancar, Raffi mengaku tak kuasa menahan air matanya. Ia mengatakan berusaha menahan tangis, namun air matanya pecah saat melihat Luna Maya menangis terharu.

Halaman:
1 2
