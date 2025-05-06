Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 232-233

JAKARTA - Sinopsis sinetron Terbelenggu Rindu episode 232-233 bercerita tentang Vernie yang terkejut mendengar Maudy keceplosan tentang rahasia Arkana.

Vernie langsung menemui Noah untuk mengkonfrontasi maksud perkataan Maudy. Ratna kemudian menelepon menanyakan tentang selimut Arkana yang bertulisan Klinik Bidan Indah.

Sementara Biru yang baru sampai di rumah, mendapati Amira yang melamun memikirkan perkataan Ratna mengenai selimut Arkana. Namun Amira masih tidak memberitahu yang sebenarnya karena menunggu hasil tes DNA.

Ratna akhirnya mengetahui Vernie dan Noah pisah kamar meskipun mereka mengelak dan meyakini pasti ada masalah di antara mereka. Sementara itu, Elang yang memeriksa HP Bidan Indah menemukan pesan SMS dari Noah.

Hal ini membuat Elang semakin curiga dengan Noah. Apakah Noah mengakui semua tentang selimut Arkana ke Ratna? Apa isi SMS Noah sebenarnya ke Bidan Indah?

Saksikan sinetron Terbelenggu Rindu di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap hari, pukul 18.15 WIB.**

(SIS)