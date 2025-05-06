Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Hari Ini, Luna Maya dan Maxime Bouttier Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 07 Mei 2025 |06:01 WIB
Hari Ini, Luna Maya dan Maxime Bouttier Menikah
Hari Ini, Luna Maya dan Maxime Bouttier Menikah (Foto: IG Luna Maya)
JAKARTA - Luna Maya dan Maxime Bouttier akan resmi menikah pada Rabu (7/5/2025). Keduanya akan melangsungkan akad nikah secara intim di Bali.

Sebelumnya, jelang pernikahan, mereka menjalani prosesi siraman yang penuh haru pada Selasa (6/5/2025). Momen sakral ini digelar di Bali, tempat pernikahan keduanya akan berlangsung.

Dalam prosesi adat tersebut, Luna tampil anggun mengenakan kemben tradisional lengkap dengan hiasan melati di bahu dan kepalanya. Nuansa haru begitu terasa ketika Luna menjalani prosesi sungkeman di hadapan sang ibunda, Desa Maya Waltaurd Maiyer.

Hari Ini, Luna Maya dan Maxime Bouttier Menikah
Hari Ini, Luna Maya dan Maxime Bouttier Menikah

Dengan suara bergetar, Luna menyampaikan permohonan maaf dan berpamitan kepada ibunya sebelum resmi dipersunting oleh Maxime.

“Ibu yang saya sayang dan saya hormati pada hari ini. Tolong biarkan saya mengucapkan sesuatu dari dalam hati saya. Tidak ada kata yang sempurna untuk menyebutkan rasa syukur saya kepada ibu bapak yang saya sayangi, yang telah merawat saya sejak lahir,” ucap Luna penuh haru, dikutip dari siaran langsung kanal YouTube TS Media.

Dalam kesempatan itu, Luna juga mengutarakan penyesalan atas kesalahan yang mungkin pernah ia lakukan, serta memohon restu untuk memulai hidup baru bersama Maxime.

“Saya benar-benar berharap Anda dapat menemukan maaf dalam hati Anda untuk saya dan meminta permisi dan berkat bahwa saya akan mengahwini suami saya yang akan datang, Maxim Andre Selam Bouttier,” lanjut Luna.

Ia menutup doanya dengan harapan agar pernikahan mereka dipenuhi keberkahan dan kebahagiaan yang abadi.

“Saya meminta berkat Anda untuk intensi baik kita untuk memulai hidup kita bersama dalam pernikahan. Dan saya berdoa kepada Allah SWT bahwa ibu bapa saya dan seluruh keluarga kita akan menemukan kebahagiaan selalu dalam hidup selamanya dan setelahnya, Amin,” pungkas Luna.

 

