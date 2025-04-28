Antusiasme Fans Sambut Penayangan Sinetron Gober Parijs Van Java

BANDUNG - Antusiasme tinggi terlihat dari para penggemar yang hadir dalam acara nonton bareng trailer sinetron Gober Parijs Van Java di Cafe YBF, Jalan Buah Batu, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, MInggu 27 April 2025.

Acara ini digelar untuk menyambut penayangan perdana sinetron tersebut yang mulai tayang di RCTI pada Senin (28/4/2025). Respons positif pun mengalir dari para fans yang sudah tidak sabar menonton episode perdananya.

Salah satu fans, Cehan, mengungkapkan sinetron ini menawarkan lebih dari sekadar hiburan komedi. Ia melihat ada nilai perjuangan keluarga yang terasa kuat di dalam ceritanya.

"Menurut aku, sinetron ini bukan cuma soal komedinya, tapi juga menampilkan perjuangan seorang ibu untuk anak-anaknya. Karakter Kalina memperlihatkan bagaimana seorang ibu berusaha mencari nafkah," ujar Cehan.

Sinetron Gober Parijs Van Java

Ia juga menilai cerita Gober Parijs Van Java terasa sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari masyarakat Bandung.

"Apalagi tokoh-tokohnya pakai logat Sunda yang kental, jadi berasa banget suasana kesehariannya," tambahnya.

Selain itu, Cehan memuji pemilihan lokasi syuting yang memperlihatkan berbagai sudut menarik kota Bandung. Menurutnya, sinetron ini bisa menjadi jendela baru bagi penonton di luar Bandung untuk mengenal lebih banyak keindahan kota kembang tersebut.

"Bandung itu nggak cuma punya satu-dua tempat bagus, tapi banyak spot menarik yang bisa dieksplor," jelasnya.

Ketika ditanya soal karakter favorit, Cehan menyebut Kang Didu sebagai sosok yang paling mencuri perhatian.

"Saya suka Kang Didu. Karakternya lebih iconic, dan logat Sundanya terasa banget," tuturnya.

Sementara itu, Firman Setiawan atau yang akrab disapa Mang Uje, juga menyampaikan rasa antusiasmenya usai menyaksikan trailer.

"Alhamdulillah, seru banget Gober Parijs Van Java," katanya.

Mang Uje menambahkan, salah satu bagian cerita yang paling berkesan baginya adalah ucapan khas dari karakter Kang Tisna.

"Yang paling saya ingat itu Kang Tisna yang sering bilang 'Posisinya rumit' ke temannya," ungkapnya sambil tersenyum.