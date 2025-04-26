Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Penghormatan Terakhir, Gigi Ikut Tempel Stiker di Peti Mati Ricky Siahaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |12:02 WIB
Penghormatan Terakhir, Gigi Ikut Tempel Stiker di Peti Mati Ricky Siahaan
Penghormatan Terakhir, Gigi Ikut Tempel Stiker di Peti Mati Ricky Siahaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Jumat (25/4/2025). Para pelayat terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Ricky Siahaan, gitaris band Seringai.

Salah satu yang hadir adalah grup band GIGI yang digawangi Armand Maulana, Dewa Budjana, Thomas Ramdhan, dan Gusty Hendi. Mereka datang untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum serta para personel Seringai.

“Suasananya tenang. Kami tadi sempat bertemu keluarga, istri, anak, dan juga teman-teman Seringai,” ungkap Armand Maulana usai melayat.

Penghormatan Terakhir, Gigi Ikut Tempel Stiker di Peti Mati Ricky Siahaan
Penghormatan Terakhir, Gigi Ikut Tempel Stiker di Peti Mati Ricky Siahaan

Gusty Hendi, drummer GIGI, mengungkapkan mereka juga ikut menempel stiker di peti mati Ricky Siahaan. Gestur ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sahabat yang begitu berarti bagi mereka.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151928/desain_nisan_ricky_siahaan-i7OR_large.jpg
Arian Seringai Desain Ulang Nisan Ricky Siahaan, Sematkan 2 Maskot Black Sabbath
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136615/ricky_siahaan-VIQd_large.jpg
Edy Khemod Masih Sulit Melepas Kepergian Ricky Siahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3134004/ricky_siahaan-Sgtk_large.jpg
Lagu The Smashing Pumpkins Iringi Pemakaman Ricky Siahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133972/ricky_siahaan-yZJK_large.jpg
Ricky Siahaan Meninggal Dunia, Edy Khemod: : Seringai Tidak Pernah Sama Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/33/3133779/ricky_siahaan-k1mg_large.jpg
Penghormatan Band-Band Indonesia untuk Ricky Seringai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/33/3133709/ricky_siahaan-1pwr_large.jpg
Peti Mati Ricky Siahaan Dihiasi Stiker Band Legendaris, Wujud Cinta Sejati pada Musik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement