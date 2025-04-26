Penghormatan Terakhir, Gigi Ikut Tempel Stiker di Peti Mati Ricky Siahaan

JAKARTA - Suasana haru menyelimuti Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada Jumat (25/4/2025). Para pelayat terus berdatangan untuk memberikan penghormatan terakhir kepada mendiang Ricky Siahaan, gitaris band Seringai.

Salah satu yang hadir adalah grup band GIGI yang digawangi Armand Maulana, Dewa Budjana, Thomas Ramdhan, dan Gusty Hendi. Mereka datang untuk menyampaikan belasungkawa secara langsung kepada keluarga almarhum serta para personel Seringai.

“Suasananya tenang. Kami tadi sempat bertemu keluarga, istri, anak, dan juga teman-teman Seringai,” ungkap Armand Maulana usai melayat.

Gusty Hendi, drummer GIGI, mengungkapkan mereka juga ikut menempel stiker di peti mati Ricky Siahaan. Gestur ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi sahabat yang begitu berarti bagi mereka.