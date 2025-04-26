Ricky Siahaan Meninggal Dunia, Edy Khemod: : Seringai Tidak Pernah Sama Lagi

Ricky Siahaan Meninggal Dunia, Edy Khemod: : Seringai Tidak Pernah Sama Lagi (Foto: IG Ricky)

JAKARTA - Suasana duka masih menyelimuti dunia musik Tanah Air setelah kepergian gitaris Seringai, Ricardo Bisuk Juara Siahaan alias Ricky Siahaan. Drummer Seringai, Edy Khemod, tak kuasa menyembunyikan rasa kehilangannya.

Biasanya, Edy mengaku enggan membahas kehidupan pribadinya di hadapan publik. Namun di hari kepergian Ricky, ia menyingkirkan jiwa rock and roll-nya untuk meluapkan kesedihan mendalam.

“Biasanya saya jijik ngomong kayak gini. Tapi kali ini, buat keluarga dan teman-teman, saya anggap Ricky lebih dari sekadar teman band. Kami sudah lebih dari sekadar rekan kerja,” kata Edy Khemod di Rumah Duka Sentosa, Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (26/4/2025).

Ricky Siahaan Meninggal Dunia, Edy Khemod: : Seringai Tidak Pernah Sama Lagi

Edy mengenang kedekatannya dengan Ricky yang terjalin jauh lebih erat dibandingkan sekadar hubungan profesional. Ia bahkan kerap mengandalkan Ricky untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya.