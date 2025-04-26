Lagu The Smashing Pumpkins Iringi Pemakaman Ricky Siahaan

JAKARTA - Pemakaman jenazah gitaris band Seringai, Ricky Siahaan berlangsung haru di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (26/5/2025). Proses tersebut pun dihadiri oleh keluarga dan kerabat dari kalangan musisi Indonesia.

Istri almarhum Ricky, Tabita Siahaan juga berusaha tegar melihat detik-detik peti jenazah sang suami diturunkan ke liang lahat. Dia pun terus memeluk erat foto suaminya.

Begitu juga dengan putri semata wayang Ricky Siahaan, Kara Charmanita, yang berada samping sang ibu.

Peti jenazah Ricky Seringai yang dipenuhi stiker-stiker band favoritnya mulai dimasukkan ke dalam liang lahat.

Kara hanya bisa memandangi jenazah ayahnya dikebumikan. Tatapan kosong terlihat dari matanya sambil menguatkan sang ibu.

Satu hal unik kembali menghiasi kepergian Ricky. Usai ratusan stiker band di peti matinya, kini giliran lagu Landslide dari The Smashing Pumpkins diperdengarkan selama peti jenazah tertutup dengan tanah.