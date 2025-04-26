Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lagu The Smashing Pumpkins Iringi Pemakaman Ricky Siahaan

Ravie Wardani , Jurnalis-Sabtu, 26 April 2025 |16:37 WIB
Lagu The Smashing Pumpkins Iringi Pemakaman Ricky Siahaan
Lagu The Smashing Pumpkins Iringi Pemakaman Ricky Siahaan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pemakaman jenazah gitaris band Seringai, Ricky Siahaan berlangsung haru di San Diego Hills, Karawang, Jawa Barat pada Sabtu (26/5/2025). Proses tersebut pun dihadiri oleh keluarga dan kerabat dari kalangan musisi Indonesia.

Istri almarhum Ricky, Tabita Siahaan juga berusaha tegar melihat detik-detik peti jenazah sang suami diturunkan ke liang lahat. Dia pun terus memeluk erat foto suaminya.

Begitu juga dengan putri semata wayang Ricky Siahaan, Kara Charmanita, yang berada samping sang ibu.

Lagu The Smashing Pumpkins Iringi Pemakaman Ricky Siahaan
Lagu The Smashing Pumpkins Iringi Pemakaman Ricky Siahaan

Peti jenazah Ricky Seringai yang dipenuhi stiker-stiker band favoritnya mulai dimasukkan ke dalam liang lahat.

Kara hanya bisa memandangi jenazah ayahnya dikebumikan. Tatapan kosong terlihat dari matanya sambil menguatkan sang ibu.

Satu hal unik kembali menghiasi kepergian Ricky. Usai ratusan stiker band di peti matinya, kini giliran lagu Landslide dari The Smashing Pumpkins diperdengarkan selama peti jenazah tertutup dengan tanah.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/02/33/3151928/desain_nisan_ricky_siahaan-i7OR_large.jpg
Arian Seringai Desain Ulang Nisan Ricky Siahaan, Sematkan 2 Maskot Black Sabbath
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/33/3136615/ricky_siahaan-VIQd_large.jpg
Edy Khemod Masih Sulit Melepas Kepergian Ricky Siahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133972/ricky_siahaan-yZJK_large.jpg
Ricky Siahaan Meninggal Dunia, Edy Khemod: : Seringai Tidak Pernah Sama Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/33/3133955/band_gigi-n8vE_large.jpg
Penghormatan Terakhir, Gigi Ikut Tempel Stiker di Peti Mati Ricky Siahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/33/3133779/ricky_siahaan-k1mg_large.jpg
Penghormatan Band-Band Indonesia untuk Ricky Seringai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/25/33/3133709/ricky_siahaan-1pwr_large.jpg
Peti Mati Ricky Siahaan Dihiasi Stiker Band Legendaris, Wujud Cinta Sejati pada Musik
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement