Ricky Siahaan Tutup Usia, Bagaimana Nasib Seringai?

JAKARTA - Seringai masih berduka atas kepergian gitaris sekaligus pendirinya, Ricky Siahaan. Musisi 48 tahun itu diketahui mengembuskan napas terakhirnya usai merampungkan penampilannya bersama Seringai di Tokyo, Jepang, pada 19 April 2025.

Setelah kepergian Ricky, lantas bagaimana nasib Seringai ke depannya? Wendi Putranto, manajer sekaligus sahabat dekat mendiang mengaku, belum ada obrolan terkait hal itu dengan Arian, Edy Khemod, dan Sammy Bramantyo.

“Jujur, saya enggak berani juga tanya ke teman-teman Seringai terkait masa depan band ini ke depannya,” ujar Wendi saat ditemui di Rumah Duka Sentosa, Jakarta Pusat, pada 24 April 2025.

Wendi Putranto menegaskan, saat ini Seringai masih berduka dan terlalu dini untuk membahas nasib band di masa depan. Pasalnya, kepergian Ricky Siahaan yang begitu mendadak membuat semua personel begitu syok.

Sang manajer menambahkan, Arian cs seharusnya mulai menggarap album baru Seringai setelah menyelesaikan tur konser di Jepang. Namun dengan kepergian Ricky, maka rencana itu tampaknya akan ditunda sementara waktu.