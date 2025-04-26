Sinopsis Film Total Recall, Ingatan yang Dimanipulasi Tirani

JAKARTA - Sinopsis film Total Recall akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Film Total Recall merupakan film aksi fiksi ilmiah asal Amerika Serikat yang dirilis pada 2012. Disutradarai oleh Len Wiseman dengan skenario yang ditulis Kurt Wimmer dan Mark Bomback, film ini dibintangi oleh Colin Farrell, Kate Beckinsale, dan Jessica Biel.

Total Recall adalah remake dari film berjudul sama yang dirilis pada 1990, terinspirasi dari cerita pendek karya Philip K. Dick berjudul We Can Remember It for You Wholesale yang pertama kali diterbitkan pada 1966.

Selain tiga bintang utama, film ini juga diperkuat oleh Bryan Cranston, Bokeem Woodbine, John Cho, dan Bill Nighy. Berbeda dengan film aslinya yang berlatar di Mars, versi terbaru Total Recall mengambil latar di Bumi masa depan.

Menurut Rotten Tomatoes, film ini mendapat peringkat persetujuan sebesar 31% berdasarkan 235 ulasan dan rating rata-rata 5/10.

Sinopsis Film Total Recall

Sinopsis Film Total Recall

Pada akhir abad ke-21, perang kimia menghancurkan sebagian besar permukaan Bumi. Hanya dua wilayah yang tersisa untuk dihuni manusia: United Federation of Britain (UFB) yang meliputi Kepulauan Inggris dan sebagian Eropa Barat Laut, serta Colony yang mencakup seluruh wilayah Australia.

Setiap hari, para pekerja dari Colony harus melakukan perjalanan ke UFB menggunakan "The Fall", sebuah lift gravitasi raksasa yang menembus inti Bumi. Ketimpangan kehidupan antara dua wilayah ini melahirkan kelompok pemberontak bernama Resistance, yang dianggap sebagai teroris oleh pemerintah UFB.

Douglas Quaid, seorang pekerja pabrik di Colony, terus dihantui mimpi aneh tentang dirinya sebagai agen rahasia yang bekerja sama dengan seorang wanita misterius. Merasa bosan dengan rutinitas hidupnya, ia mengunjungi Rekall, perusahaan yang menawarkan layanan penanaman memori buatan.

Quaid memilih untuk mengimplan kenangan sebagai agen rahasia. Namun saat proses persiapan, teknisi McClane menemukan bahwa Quaid sebenarnya memang memiliki memori asli sebagai mata-mata. Sebelum McClane sempat menjelaskan lebih jauh, pasukan polisi UFB datang menyerbu dan membantai seluruh staf Rekall.

Secara naluriah, Quaid melawan dan mengalahkan seluruh pasukan. Ia pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada istrinya, Lori. Namun, Lori justru berusaha membunuhnya dan mengungkap fakta mengejutkan: mereka hanya "menikah" selama enam minggu, bukan tujuh tahun seperti yang Quaid yakini.

Quaid berhasil melarikan diri dan menerima telepon dari Charles Hammond, yang mengarahkannya ke sebuah kotak penyimpanan berisi pesan dari dirinya sendiri dan alamat apartemen di UFB.

Setibanya di UFB, Quaid kembali dikejar Lori dan timnya, tetapi diselamatkan oleh Melina, wanita yang sering muncul dalam mimpinya. Di apartemen itu, Quaid menemukan pesan tersembunyi yang mengungkap jati dirinya sebenarnya: Carl Hauser, seorang agen UFB yang membelot.

Hauser dulu bekerja untuk Kanselir Cohaagen sebelum berbalik mendukung Resistance setelah mengetahui rencana jahat Cohaagen: memusnahkan Colony menggunakan pasukan robot untuk merebut lebih banyak lahan layak huni.