Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 51

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Jum'at, 25 April 2025 |14:46 WIB
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 51
Sinopsis Sinetron Kasih Jannah Episode 51. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis sinetron Kasih Jannah episode 51 bercerita tentang Andra yang menemui Nurmala. Pria itu secara blakblakan mengatakan, siap menikahi Nurmala demi bisa bertemu anak kandungnya.

Persiapan pernikahan Andra dengan Nurmala mulai disiapkan secara diam-diam. Charly cemburu dengan hal ini karena ia sudah terlanjur jatuh cinta pada perempuan tersebut.

Menjelang pernikahan ibunya, Kasih kembali membujuk Nurmala agar tidak menikah dengan Andra. Kasih beralasan, pernikahan Nurmala dan Andra hanya akan membuat Jannah dan Nabila sedih. Namun Nurmala tetap bersikeras menjalani pernikahan itu demi membalaskan dendamnya kepada Andra.

Pernikahan pun akan dimulai. Saat Andra akan mengucap ijab qabul, Nabila dan Jannah datang. Nabila menghentikan proses ijab kabul dan protes dengan pernikahan Andra dan Nurmala. Terjadi keributan besar di antara mereka. 

Kasih muncul dan mengatakan dirinya adalah anak Nurmala. Andra kaget karena selama ini anak kandungnya ada di dekatnya. Saat terjadi perseteruan antara Nabila, Nurmala, Andra, tanpa sengaja dekorasi pernikahan ambruk yang mengakibatkan kebakaran.

Akankah semuanya selamat? Bagaimana rencana pernikahan Andra dan Nurmala? Saksikan sinetron Kasih Jannah di RCTI kanal digital 28 UHF, setiap Senin-Jumat pukul 14.30 WIB.**

(SIS)

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/29/598/3158818/jack_dan_danil-ZIdD_large.jpeg
Sinopsis Vision+ Originals di RCTI Jack dan Danil Episode 10: Jack Diculik Bang Jason
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158641/sinetron_terbelenggu_rindu-kqj4_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Eps 316: Gerak-gerik Bram Ketahuan Elang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/28/598/3158638/sinetron_preman_pensiun_x-0I8U_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Preman Pensiun X Episode 30A
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158258/sinopsis_sinetron_kau_ditakdirkan_untukku-lQg0_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Kau Ditakdirkan Untukku Episode 103: Miko Bawa Lari Dara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158257/sinopsis_sinetron_mencintaimu_sekali_lagi-87D3_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Mencintaimu Sekali Lagi Episode 218: Rahasia Mitha Terbongkar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/26/598/3158256/tebaran_hati-BSxR_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Tebaran Hati Episode 69: Ariana Serahkan Formulir Cerai
