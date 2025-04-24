Tim Beautifities Jadi Jutawan Baru di Family 100 MNCTV, Bawa Pulang Hadiah Rp62 Juta

Saksikan detik-detik Tim Beautifities berhasil menjawab semua top survei dan memenangkan Rp50 juta. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - Family 100, program kuis keluarga paling legendaris di Indonesia tayang di MNCTV, setiap hari, pukul 19.30 WIB. Program ini selalu mencuri perhatian penonton dengan momen seru dan hadiah spektakulernya.

Dalam episode terbaru, Tim Beautifities mencatatkan sejarah baru. Mereka berhasil membawa pulang total hadiah senilai Rp62 juta dan menjadikan mereka jutawan dadakan.

Dalam babak Final Round yang menegangkan, jawaban dari pertanyaan “Lomba lari hewan apa yang tidak ditunggangi?” menjadi penentu kemenangan.

Jawaban “Anjing” yang diberikan oleh salah satu anggota tim, menjadi jawaban top survey yang mengantarkan mereka meraih skor sempurna dan memenangkan hadiah utama berupa uang tunai Rp50 juta.

Sebelumnya, tim ini juga berhasil menjawab beberapa pertanyaan populer dengan tepat, seperti: