Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Ada Hadiah Mobil dan Uang Tunai Rp50 Juta di Family 100

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |21:30 WIB
Ada Hadiah Mobil dan Uang Tunai Rp50 Juta di Family 100
Ada Hadiah Mobil dan Uang Tunai Rp50 Juta di Family 100. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan program kuis keluarga paling legendaris di Indonesia, Family 100. Ada banyak momen seru dan hadiah spektakuler yang menanti para peserta yang beruntung.

Sejumlah keluarga mencatat sejarah dengan membawa pulang hadiah utama berupa mobil dan uang tunai senilai Rp50 juta setelah menebak semua jawaban Top Survey yang melibatkan 100 responden. 

Keluarga-keluarga yang berhasil membawa pulang hadiah utama adalah bukti nyata bahwa dengan kekompakan, pengetahuan umum, dan strategi yang tepat, hadiah impian bukan lagi hal yang mustahil. Namun, kejutan tak berhenti sampai di sana. 

Kesempatan untuk memenangkan hadiah serupa masih terbuka lebar. Hadiah-hadiah spektakuler ini akan terus menunggu peserta berikutnya yang berhasil mencapai posisi puncak dan meraih skor maksimal.

Family 100 juga selalu hadir dengan konsep yang semakin seru dan penuh kejutan. Setiap episode semakin seru dan menegangkan dengan beragam jawaban tak terduga dari peserta. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177520/uang_kaget_bedah_rumah_lagi-wHS1_large.jpg
Uang Kaget Bedah Rumah Lagi: Semakin Seru, Semakin Haru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/598/3177434/kilau_raya_mnctv_34-5bRO_large.jpg
Panggung Kilau Raya 34 Tahun MNCTV akan Dimeriahkan Pertunjukan Spektakuler
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement