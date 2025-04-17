Ada Hadiah Mobil dan Uang Tunai Rp50 Juta di Family 100

Ada Hadiah Mobil dan Uang Tunai Rp50 Juta di Family 100. (Foto: MNC Media)

JAKARTA - MNCTV kembali menghadirkan program kuis keluarga paling legendaris di Indonesia, Family 100. Ada banyak momen seru dan hadiah spektakuler yang menanti para peserta yang beruntung.

Sejumlah keluarga mencatat sejarah dengan membawa pulang hadiah utama berupa mobil dan uang tunai senilai Rp50 juta setelah menebak semua jawaban Top Survey yang melibatkan 100 responden.

Keluarga-keluarga yang berhasil membawa pulang hadiah utama adalah bukti nyata bahwa dengan kekompakan, pengetahuan umum, dan strategi yang tepat, hadiah impian bukan lagi hal yang mustahil. Namun, kejutan tak berhenti sampai di sana.

Kesempatan untuk memenangkan hadiah serupa masih terbuka lebar. Hadiah-hadiah spektakuler ini akan terus menunggu peserta berikutnya yang berhasil mencapai posisi puncak dan meraih skor maksimal.

Family 100 juga selalu hadir dengan konsep yang semakin seru dan penuh kejutan. Setiap episode semakin seru dan menegangkan dengan beragam jawaban tak terduga dari peserta.