Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Family 100 Hadir Lebih Seru, Hanya di MNCTV

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Minggu, 13 April 2025 |10:52 WIB
Family 100 Hadir Lebih Seru, Hanya di MNCTV
Family 100 Hadir Lebih Seru, Hanya di MNCTV. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA - Family 100 menjadi salah satu tontonan favorit pemirsa setia MNCTV dengan konsep semakin seru dan penuh kejutan. Game show ini akan menemani Anda setiap hari, pukul 19.30 WIB.

Selalu ada jawaban tak terduga dari peserta setiap episodenya. Dipandu Irfan Hakim, yang terkenal dengan kelucuannya, membuat game show ini menjadi penuh tawa dan keceriaan.  

Family 100 akan menghadirkan 3 segmentasi babak: Line Round Hadiah Produk (Double Point 1), Eja Kata (Double Points 2), Triple Points (Final Round), dan Bonus Round. Khusus babak Eja Kata akan dimainkan kembali kali ini.

Ada hadiah utama berupa satu unit mobil dan uang Rp50 juta bagi pemenang Family 100. Akankah minggu ini ada peserta yang berhasil membawa pulang hadiah spesial di Family 100? 

Karena itu, jangan ketinggalan menonton Family 100 di MNCTV Selalu di Hati, setiap hari, pukul 19.30 WIB.**

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/33/3177079/kilau_raya_mnctv_34-0iBW_large.jpg
Duet Hetty Koes Endang dan Keluarga DMD di Panggung Kilau Raya MNCTV 34
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/04/598/3174502/kuasa_ilahi-tT6l_large.jpg
Kuasa Ilahi, Kisah Nyata Penuh Hikmah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/598/3158133/kuasa_ilahi-bPjX_large.jpg
Kuasa Ilahi: Kisah Nyata, Penuh Hikmah, dan Sarat Makna Kehidupan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149243/family_100-17k4_large.jpg
Jawaban Absurd di Rumah Hantu, Selalu Bikin Ketawa di Family 100 MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/21/598/3149162/rumahnya_dangdut-gl9w_large.jpg
5 Program Dangdut Paling Lengkap di MNCTV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/598/3144763/program_spesial_idul_adha-vKyn_large.jpg
Deretan Program Spesial MNCTV di Momen Idul Adha
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement