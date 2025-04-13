Family 100 Hadir Lebih Seru, Hanya di MNCTV

JAKARTA - Family 100 menjadi salah satu tontonan favorit pemirsa setia MNCTV dengan konsep semakin seru dan penuh kejutan. Game show ini akan menemani Anda setiap hari, pukul 19.30 WIB.

Selalu ada jawaban tak terduga dari peserta setiap episodenya. Dipandu Irfan Hakim, yang terkenal dengan kelucuannya, membuat game show ini menjadi penuh tawa dan keceriaan.

Family 100 akan menghadirkan 3 segmentasi babak: Line Round Hadiah Produk (Double Point 1), Eja Kata (Double Points 2), Triple Points (Final Round), dan Bonus Round. Khusus babak Eja Kata akan dimainkan kembali kali ini.

Ada hadiah utama berupa satu unit mobil dan uang Rp50 juta bagi pemenang Family 100. Akankah minggu ini ada peserta yang berhasil membawa pulang hadiah spesial di Family 100?

Karena itu, jangan ketinggalan menonton Family 100 di MNCTV Selalu di Hati, setiap hari, pukul 19.30 WIB.**

(SIS)