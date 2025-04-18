MNCTV Hadirkan Program Baru Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan

JAKARTA - MNCTV mempersembahkan Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan, sebuah program entertainment show yang akan menghibur dan menginspirasi pemirsa Indonesia.

Sebuah acara yang penuh dengan tantangan, keseruan, dan kesempatan besar untuk wujudkan mimpi lewat bakat bernyanyi. Program ini dipandu Ruben Onsu, bersama Kembang Goyang Mia KDI dan Kiky Primadona.

Pedangdut Wika Salim, Ira Swara, dan Beniqno akan duduk sebagai juri dan memberikan penilaian kepada para peserta berdasarkan kemampuan bernyanyi dan bakat lain yang mereka miliki.

Dangdut 24 Karat Karaoke Dadakan merupakan acara karaoke dadakan yang memberikan kesempatan bagi pasangan yang berani menunjukkan bakat mereka. Setiap pasangan akan berjuang meraih kemenangan demi mewujudkan impian mereka.

Acara ini tidak hanya menonjolkan kemampuan vokal para peserta, namun juga mengedepankan ketangguhan mental, kreativitas, serta komunikasi yang atraktif.

Wujudkan mimpimu dan jadi bagian dari Karaoke Dadakan dengan persyaratan sebagai berikut: