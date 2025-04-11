Dangdut 24 Karat, Persembahan Spesial MNCTV untuk Penikmat Musik Dangdut

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program terbaru bertajuk Dangdut 24 Karat, sebuah program spesial yang menghidupkan kembali karya-karya emas musik dangdut Indonesia. Program ini akan tayang pada 17 April 2025, pukul 21.30 WIB.

Dangdut 24 Karat menghadirkan variasi musik dangdut, dari dangdut klasik, dangdut Melayu, hingga Rockdut. Acara ini menghadirkan Cici Paramida, Iyeth Bustami, Eka Sapta, Caroline, Vanny KSB, Jelita KDI, Fara Ambyar, dan Zainul RSD.

Mereka akan membawakan lagu-lagu dangdut yang telah melegenda dan tetap hidup dalam ingatan para penggemar musik dangdut. Dipandu Ramzi dan Vega, Dangdut 24 Karat akan membawa penonton bernostalgia dalam pertunjukan penuh warna.

Program ini mengusung konsep yang menggabungkan performa musik yang memukau dengan interaksi seru. Ia menjanjikan hiburan yang menyenangkan untuk penonton dari berbagai kalangan.

Episode perdana Dangdut 24 Karat akan menyuguhkan penampilan spektakuler yang menampilkan kolaborasi Iyeth Bustami dan Zainul RSD dalam lagu-lagu hits Laksamana Raja di Laut dan Nirmala.