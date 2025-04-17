Iyeth Bustami Meriahkan Episode Perdana Dangdut 24 Karat

JAKARTA - MNCTV menghadirkan program spesial Dangdut 24 Karat yang menghidupkan kembali karya-karya emas musik dangdut Tanah Air. Program ini mulai tayang malam ini (17/4/2025), pukul 21.30 WIB.

Dangdut 24 Karat merupakan program yang penuh dengan variasi musik dangdut, mulai dari dangdut klasik, dangdut Melayu, hingga Rockdut. Penonton akan dimanjakan penampilan megah pedangdut legendaris seperti Cici Paramida dan Iyeth Bustami.

Ada pula penampilan spesial Eka Sapta, Caroline, Vanny KSB, Jelita KDI, Fara Ambyar, dan Zainul RSD. Mereka akan membawakan lagu-lagu dangdut yang telah melegenda dan tetap hidup dalam ingatan para penggemar musik dangdut.

Dipandu Ramzi dan Vega, Dangdut 24 Karat akan membawa penonton bernostalgia sambil bernyanyi bersama dalam pertunjukan penuh warna. Pertunjukan ini memadukan performa musik memukau dan interaksi seru.

Pada episode perdana ini, panggung Dangdut 24 Karat akan dibuka kolaborasi ciamik Iyeth Bustami dan Zainul RSD membawakan dua lagu legendaris, Laksamana Raja di Laut dan Nirmala.