Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komisi Yudisial Proses Aduan Paula Verhoeven Usai Disebut Istri Durhaka oleh Pengadilan

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |12:02 WIB
Komisi Yudisial Proses Aduan Paula Verhoeven Usai Disebut Istri Durhaka oleh Pengadilan
Komisi Yudisial Proses Aduan Paula Verhoeven Usai Disebut Istri Durhaka oleh Pengadilan (Foto: IG Paula)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Yudisial (KY) resmi menerima laporan dari Paula Verhoeven terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam perkara perceraian dirinya dengan Baim Wong. Laporan tersebut akan segera diproses sesuai prosedur yang berlaku.

Hal ini disampaikan langsung oleh Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata. Ia membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari Paula. "Pelapor telah menyampaikan laporan masyarakat adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) terkait kasus perceraian yang dihadapinya ke KY. Laporan dugaan pelanggaran kode etik hakim ini tentu akan diproses sesuai dengan prosedur yang berlaku," ujar Mukti, Jumat (18/4/2025).

Komisi Yudisial Proses Aduan Paula Verhoeven Usai Disebut Istri Durhaka oleh Pengadilan
Komisi Yudisial Proses Aduan Paula Verhoeven Usai Disebut Istri Durhaka oleh Pengadilan

Mukti menjelaskan bahwa laporan tersebut akan melalui beberapa tahapan, dimulai dari verifikasi data hingga analisis lebih lanjut.

"Tahapan pertama adalah memverifikasi kelengkapan formil maupun materiil dari laporan ini, kemudian melakukan analisis," katanya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/17/33/3177456/paula_verhoeven-W3aQ_large.jpg
Pulang Umrah, Paula Verhoeven Bahas soal Karma dan Luka Batin
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/03/33/3152446/paula_verhoeven-XigI_large.jpg
Tangis Haru Paula Verhoeven Hadiri Kelulusan Kiano dan Kenzo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150544/paula_verhoeven-cnJd_large.jpg
Tuduhan Istri Durhaka Tak Terbukti, Baim Wong Harus Beri Nafkah untuk Paula Verhoeven
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/33/3150493/paula_verhoeven-21s3_large.jpg
Paula Verhoeven Pasrah Lepas Hak Asuh Anak: Mama sudah Berusaha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/29/33/3142973/paula_verhoven-O4cy_large.JPG
Potret Paula Verhoeven di Indonesia Fashion Week 2025, Kali Ini Jadi Desainer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/24/33/3141640/paula_verhoeven-3kz1_large.jpg
Kangen Berat, Kiano Tiger Wong Cium dan Tidur Dipelukan Paula Verhoeven
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement