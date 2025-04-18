Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Paula Verhoeven Sesalkan Pria yang Dituduh Selingkuhannya Enggan Bersaksi

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |09:35 WIB
A
A
A

JAKARTA - Paula Verhoeven mengungkapkan rasa kecewanya terhadap pria bernama Nico, yang diduga menjadi selingkuhannya, karena memutuskan mundur sebagai saksi dalam proses perceraiannya dengan Baim Wong.

Paula menyebut bahwa upaya untuk menghadirkan Nico ke persidangan sebenarnya sudah dilakukan jauh sebelum sidang putusan cerai dibacakan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu (16/4/2025).

"Sebenarnya saya sudah (berusaha), awalnya kami sepakat, kami berteman dari pihak sana, cuma ya saya juga tidak tahu apa yang jadi alasan mereka mengundurkan untuk jadi saksi," ujar Paula saat ditemui di kawasan Salemba, Jakarta Pusat, belum lama ini.

Ia meyakini, pengunduran diri Nico sebagai saksi memberikan dampak terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim.

Halaman:
1 2
Telusuri berita celebrity lainnya
