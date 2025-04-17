Paula Verhoeven Bantah Berselingkuh: Fitnah Ini sudah Terlalu Jauh

JAKARTA - Paula Verhoeven membantah keras tuduhan perselingkuhan yang divonis ‘terbukti’ oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan dalam sidang putusan cerai, pada 16 April 2025.

“Saya tegaskan, saya tidak pernah berselingkuh selama pernikahan! Tidak ada satu pun bukti yang menunjukkan saya berselingkuh,” katanya saat ditemui di Komisi Yudisial di Kramat Raya, Jakarta Pusat, pada Kamis (17/4/2025).

Dengan suara bergetar menahan tangis, Paula Verhoeven mengungkapkan, bantahannya itu bisa dipertanggungjawabkannya, bahkan sampai ke akhirat. Selama 6 tahun menikah, model 38 tahun itu mengaku, sudah memberikan yang terbaik.

“Saya adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Saya bukan istri sempurna. Tapi dalam pernikahan, saya sudah berusaha menjadi istri yang baik,” tuturnya menambahkan.

Paula Verhoeven mengungkapkan, keputusannya melaporkan isi dan poin-poin putusan hakim yang merugikannya, merupakan sebuah langkah untuk membela diri dan melindungi masa depan kedua anaknya.

Paula Verhoeven bantah berselingkuh. (Foto: Okezone/Ravie Wardani)

“Fitnah ini sudah terlalu jauh. Saya punya dua anak laki-laki yang suatu hari nanti akan tumbuh dewasa dan membaca semua berita yang sekarang tersebar luas tentang perceraian kami,” ujarnya.

Pada 16 April 2025, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan tak hanya mengabulkan talak cerai yang diajukan Baim Wong, namun juga membenarkan dalil perselingkuhan sang aktor atas Paula Verhoeven.