HOME CELEBRITY MOVIE

Sinopsis Film Mangku Pocong: Praktik Pesugihan Rumah Makan Keluarga

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 18 April 2025 |22:02 WIB
Sinopsis Film Mangku Pocong: Praktik Pesugihan Rumah Makan Keluarga. (Foto: Virgo Film)
A
A
A

JAKARTA - Sinopsis film Mangku Pocong akan dibahas dalam artikel ini. Film garapan Virgo Putra Film dan Rumpi Entertainment tersebut menyuguhkan, kisah teror dari praktik pesugihan rumah makan. 

Kisahnya bermula dari kakak beradik Hendri (Jefan Nathanio) dan Nurul (Ajeng Fauziah) yang memilih pulang ke kampung halaman karena kondisi kesehatan Mardi sang ayah yang menurun hingga meninggal dunia. 

Mardi dikenal sebagai juragan warung makan tersohor di kotanya. Kepergian sang ayah membuat Nurul larut dalam duka. Namun saudaranya, Hendri justru tak betah di rumah karena merasa banyak kenangan di sana.

Sejak remaja, hubungan Hendri dan Mardi memang kurang baik. Dia merasa terlalu banyak didikte oleh sang ayah. Namun karena kebutuhan ekonomi, Hendri membuka kembali warung makan peninggalan sang ayah.

Namun, ia menghadapi banyak kendala mulai dari cibiran pelanggan lama warung yang menganggap masakan Hendri tidak enak hingga berbagai gangguan ghaib berbentuk pocong yang berkeliaran di warung makannya. 

Seiring waktu, gangguan tersebut dialami semua anggota keluarga. Situasi ini pun makin menakutkan setelah Nurul menghilang secara misterius. Berbagai upaya dilakukan Hendri dan keluarganya untuk menemukan sang adik. 

Film Mangku Pocong
Sinopsis Film Mangku Pocong. (Foto: Virgo Films)

Dia kemudian mencurigai salah satu kerabat sang ayah yang dinilainya kerap berperilaku aneh seperti kerap menggelar ritual ghaib. Hal itu yang membuat Hendri curiga sosoknya menjadi dalang di balik hilangnya Nurul.

Halaman:
1 2
