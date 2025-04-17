Sinopsis Film Batman Begins, Lahirnya Superhero Gotham

JAKARTA - Sinopsis film Batman Begins akan dibahas dalam artikel Okezone kali ini. Batman Begins adalah film superhero rilisan tahun 2005 garapan sutradara Christopher Nolan, yang juga menulis skenarionya bersama David S. Goyer.

Film ini mengangkat karakter Batman dari DC Comics dan dibintangi oleh Christian Bale sebagai Bruce Wayne alias Batman. Selain Bale, film ini juga menghadirkan deretan aktor ternama seperti Michael Caine, Liam Neeson, Katie Holmes, Gary Oldman, Cillian Murphy, Tom Wilkinson, Rutger Hauer, Ken Watanabe, dan Morgan Freeman. Batman Begins menjadi reboot dari seri film Batman, yang mengisahkan asal-usul Bruce Wayne—dari tragedi kematian orang tuanya hingga perjalanannya menjadi sosok vigilante yang dikenal sebagai Batman. Film ini juga berfokus pada perjuangan Bruce untuk menyelamatkan Gotham City dari kehancuran yang dirancang oleh Ra's al Ghul dan Scarecrow.

Menurut ulasan Rotten Tomatoes memberi Batman Begins peringkat persetujuan sebesar 85% berdasarkan 293 ulasan, dengan peringkat rata-rata 7,7/10.

Sinopsis Film Batman Begins

Cerita dimulai di Gotham City, saat Bruce kecil terjatuh ke dalam sumur dan diserang oleh kawanan kelelawar. Ketakutannya terhadap makhluk tersebut pun tumbuh. Suatu malam, saat menonton pertunjukan opera bersama kedua orang tuanya, Bruce merasa tidak nyaman karena ada elemen pertunjukan yang mengingatkannya pada kelelawar, dan ia meminta pulang. Di luar teater, mereka dihadang perampok bernama Joe Chill, yang kemudian membunuh orang tua Bruce di depan matanya.

Setelah tragedi itu, Bruce dibesarkan oleh sang kepala pelayan setia keluarga Wayne, Alfred Pennyworth. Empat belas tahun berselang, Chill bersedia bersaksi melawan bos mafia Carmine Falcone dan mendapat pembebasan bersyarat. Bruce yang masih menyimpan dendam berniat membunuh Chill, namun salah satu anak buah Falcone mendahuluinya. Rachel Dawes, sahabat masa kecil Bruce yang kini menjadi asisten jaksa, mengecam niat balas dendam Bruce yang dianggap melangkahi hukum.

Setelah berhadapan langsung dengan Falcone dan mendengar ucapannya bahwa kekuasaan sesungguhnya berasal dari rasa takut, Bruce memutuskan menjelajahi dunia selama tujuh tahun. Ia melatih diri dalam seni bela diri dan menyelami dunia kriminal.

Di sebuah penjara di Bhutan, Bruce direkrut oleh Henri Ducard untuk bergabung dengan organisasi League of Shadows yang dipimpin Ra's al Ghul. Liga tersebut percaya bahwa Gotham sudah tidak bisa diselamatkan dan harus dihancurkan. Setelah menyelesaikan pelatihannya, Bruce menolak filosofi mereka yang membenarkan pembunuhan demi keadilan. Ia melarikan diri dan membakar markas mereka, membuat Ra's al Ghul tewas tertimpa reruntuhan. Namun, Bruce menyelamatkan Ducard yang tak sadarkan diri.

Kembali ke Gotham, Bruce memutuskan memerangi kejahatan dengan cara sendiri. Ia mulai terlibat dalam urusan perusahaan keluarganya, Wayne Enterprises, yang kini hendak go public oleh pebisnis ambisius William Earle. Bruce dibantu oleh Lucius Fox, mantan kolega ayahnya yang bekerja sebagai pengarsip perusahaan. Lucius memberinya akses ke berbagai teknologi pertahanan eksperimental, termasuk kostum pelindung dan kendaraan lapis baja bernama Tumbler.

Bruce pun membentuk identitas rahasia sebagai Batman, sosok berjubah hitam yang mengambil inspirasi dari ketakutannya terhadap kelelawar yang kini telah ia taklukkan. Ia mulai beraksi di jalanan Gotham, membongkar pengiriman narkoba dan memberikan bukti kepada Rachel untuk menangkap Falcone. Dalam proses itu, Batman juga bekerja sama dengan Sersan James Gordon, salah satu polisi jujur di kota itu.