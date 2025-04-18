Tahlilan 7 Hari Kepergian Titiek Puspa, Keluarga: Banyak yang Mencintai Eyang

JAKARTA - Keluarga besar menggelar tahlilan tujuh hari wafatnya Titiek Puspa, sang legenda musik Indonesia pada Kamis, 17 April 2025. Acara tersebut berlangsung di Auditorium Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Sesuai dengan wasiat almarhumah semasa hidup, seluruh tamu undangan yang hadir, termasuk awak media, mengenakan busana serba putih. Nuansa putih mendominasi acara sebagai simbol ketulusan dan cinta yang pernah ditanamkan Titiek Puspa selama hidupnya. Acara pengajian berlangsung khidmat dan dihadiri oleh keluarga, sahabat, serta rekan-rekan sesama artis. Petty Tunjungsari, putri sulung almarhumah, turut hadir mewakili keluarga. Sejumlah figur publik juga tampak memberikan penghormatan, seperti Inul Daratista dan suaminya Adam Suseno, Iis Dahlia, Elvi Sukaesih, Camelia Malik, hingga Ivan Gunawan.

“Di malam yang penuh hikmah dan haru ini, rasanya Eyang ingin kita tetap tersenyum. Karena itu yang beliau harapkan. Atas nama keluarga besar Eyang Hj. Titiek Puspa, kami mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas kehadiran semua yang telah meluangkan waktu untuk hadir di malam ke-7 wafatnya Eyang,” ujar Petty dari atas panggung.

Petty mengaku terharu melihat banyaknya ungkapan duka dan cinta kasih dari masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Ia mengapresiasi berbagai bentuk penghormatan yang diberikan, termasuk lagu-lagu dan narasi menyentuh yang dibagikan banyak orang.