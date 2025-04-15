Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Titiek Puspa Pernah Marah ke Anak Karena Menolak Tawaran Main Film

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |11:51 WIB
JAKARTA - Petty Tunjungsari, putri sulung dari mendiang Titiek Puspa, mengenang momen ketika sang ibu menunjukkan ketegasan dalam mendidik anak-anaknya. Meskipun dikenal lembut dan bijak, penyanyi legendaris itu pernah menunjukkan kemarahannya ketika Petty menolak tawaran bermain film layar lebar.

Dalam keterangannya, Petty menjelaskan bahwa sang ibu sebenarnya tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk mengikuti jejak di dunia hiburan. Namun, penolakan tawaran bermain film yang disampaikannya saat itu sempat memicu amarah Titiek Puspa.

“Saya pernah bilang menolak tawaran main film karena saat itu saya baru menikah. Nah, waktu itu Eyang marah,” ungkap Petty saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Titiek Puspa sempat menilai keputusan Petty sebagai bentuk kesombongan, mengingat perjuangan panjang yang ia lalui sejak awal meniti karier di dunia seni.

“Dia bilang, ‘Sombong amat sih kamu. Kamu kan belum apa-apa.’ Mungkin karena dia tahu betul perjuangan menjadi artis itu tidak mudah, jadi saat saya menolak, dia merasa itu sombong,” lanjut Petty.

Di sisi lain, Petty punya alasan kuat mengapa menolak tawaran tersebut. Ia khawatir kesibukannya di dunia film akan mengganggu perannya sebagai seorang istri dan ibu.

Halaman:
1 2
