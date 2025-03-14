Irfan Hakim Bagi–bagi THR, Saksikan Keseruan Family 100 di MNCTV

JAKARTA - Game show Family 100 hadir dengan konsep yang semakin seru dan penuh kejutan. Game show nomor satu di Indonesia ini tayang setiap hari, pukul 19.30 WIB.

Setiap episode semakin seru dan menegangkan dengan beragam jawaban tak terduga dari peserta. Dipandu Irfan Hakim, acara ini akan penuh tawa dan keceriaan.

Di momen Ramadan, Irfan akan bagi-bagi THR alias Tarik Hadiah Rezeki dari pohon THR dengan para peserta di babak Line Round.

Peserta dapat memilih amplop THR secara acak setelah memberikan jawaban yang benar sesuai survei. Tim mana yang akan mendapatkan THR terbanyak?

Selalu ada momen jawaban-jawaban out of the box dari para peserta Family 100 yang sering kali viral di media sosial. Tak hanya itu, acara ini juga semakin seru dengan peserta anak.