Revelino Tuase Klaim sebagai Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Siap Lakukan Tes DNA

JAKARTA - Skandal asmara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana berkembang semakin pelik. Belum tes DNA terealisasi, kini seorang pria bernama Revelino Tuase muncul ke publik dan mengklaim sebagai ayah kandung anak yang dilahirkan Lisa.

Revelino melalui kuasa hukumnya mengklaim, bocah perempuan itu merupakan hasil cinta satu malamnya dengan model majalah dewasa tersebut.

“Klien kami sangat yakin 100 persen sebagai ayah kandung balita berinisial CA tersebut,” kata kuasa hukum Revelino, L. Manik, saat jumpa pers di kawasan Pagedangan, Tangerang, pada Kamis (17/4/2025).

Manik mengungkapkan, kliennya bertemu dengan Lisa Mariana di kafe miliknya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, pada awal tahun 2021. Perkenalan mereka berlanjut ke sebuah pesta di salah satu kelab malam di Jakarta Selatan.

Seusai pesta, Revelino dan Lisa yang berada di bawah pengaruh alkohol pun memutuskan beristirahat di sebuah hotel di kawasan Sentul, Bogor. “Jadi klien kami berhubungan badan dengan LM di hotel itu, sekitar bulan Maret 2021,” imbuh Manik.

Revelino Tuase Klaim sebagai Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Siap Lakukan Tes DNA. (Foto: Deon Angkasa)

Lisa Mariana, kata L. Manik, kemudian menghubungi Revelino Tuase dan mengabarkan telah hamil 1 bulan. Model majalah dewasa itu kemudian menyebut bahwa janin yang ada dalam kandungannya itu adalah anak sang pengusaha.

Model 25 tahun itu kemudian bertemu dengan Revelino di kawasan Pamulang. Dalam pertemuan itu, Lisa kembali menegaskan bahwa pria itu adalah ayah biologis bayi yang dikandungnya.