Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Revelino Tuase Klaim sebagai Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Siap Lakukan Tes DNA

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 April 2025 |19:56 WIB
Revelino Tuase Klaim sebagai Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Siap Lakukan Tes DNA
Revelino Tuase Klaim sebagai Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Siap Lakukan Tes DNA. (Foto: Instagram/@lisamarianaaa)
A
A
A

JAKARTA - Skandal asmara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana berkembang semakin pelik. Belum tes DNA terealisasi, kini seorang pria bernama Revelino Tuase muncul ke publik dan mengklaim sebagai ayah kandung anak yang dilahirkan Lisa.

Revelino melalui kuasa hukumnya mengklaim, bocah perempuan itu merupakan hasil cinta satu malamnya dengan model majalah dewasa tersebut.

“Klien kami sangat yakin 100 persen sebagai ayah kandung balita berinisial CA tersebut,” kata kuasa hukum Revelino, L. Manik, saat jumpa pers di kawasan Pagedangan, Tangerang, pada Kamis (17/4/2025).  

Manik mengungkapkan, kliennya bertemu dengan Lisa Mariana di kafe miliknya di kawasan Pamulang, Tangerang Selatan, pada awal tahun 2021. Perkenalan mereka berlanjut ke sebuah pesta di salah satu kelab malam di Jakarta Selatan.

Seusai pesta, Revelino dan Lisa yang berada di bawah pengaruh alkohol pun memutuskan beristirahat di sebuah hotel di kawasan Sentul, Bogor. “Jadi klien kami berhubungan badan dengan LM di hotel itu, sekitar bulan Maret 2021,” imbuh Manik.

Lisa Mariana
Revelino Tuase Klaim sebagai Ayah Biologis Anak Lisa Mariana, Siap Lakukan Tes DNA. (Foto: Deon Angkasa)

Lisa Mariana, kata L. Manik, kemudian menghubungi Revelino Tuase dan mengabarkan telah hamil 1 bulan. Model majalah dewasa itu kemudian menyebut bahwa janin yang ada dalam kandungannya itu adalah anak sang pengusaha.

Model 25 tahun itu kemudian bertemu dengan Revelino di kawasan Pamulang. Dalam pertemuan itu, Lisa kembali menegaskan bahwa pria itu adalah ayah biologis bayi yang dikandungnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/19/33/3156409/lisa_mariana-DtWy_large.jpg
Akhirnya, Ridwan Kamil dan Lisa Mariana Sepakat soal Tes DNA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/18/33/3156155/lisa_mariana-6CSN_large.jpg
Lisa Mariana Klaim Buat Video Syur dalam Kondisi Mabuk
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/17/33/3155972/lisa_mariana-fM2A_large.jpg
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim Usai Dilaporkan Ridwan Kamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/14/33/3138783/lisa_mariana-dxcj_large.jpg
Lisa Mariana Tak Sabar Lakukan Tes DNA dengan Ridwan Kamil: Aku Nungguin Banget 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/22/33/3132704/lisa_mariana-ZdXw_large.jpg
Mantan Muncikari Bongkar Tarif Open BO Lisa Mariana, Ternyata Tak sampai Rp2 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/629/3178016//lisa_mariana-GkcP_large.jpg
Jadi Tersangka, Lisa Mariana: Emaknye Sakit Anaknya Juga 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement