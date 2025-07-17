Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim Usai Dilaporkan Ridwan Kamil

Ravie Wardani , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |13:54 WIB
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim Usai Dilaporkan Ridwan Kamil
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim Usai Dilaporkan Ridwan Kamil (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA Lisa Mariana akhirnya mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Kamis (17/7/2025), untuk memenuhi panggilan penyidik terkait laporan yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil atas dugaan penyebaran informasi bohong.

Lisa hadir ditemani kuasa hukumnya, John Boy Nababan. Pemeriksaan seharusnya digelar pada Selasa (15/7/2025), namun sempat ditunda karena Lisa menjalani pemeriksaan dalam kasus lain yang melibatkan tiga video asusila.

"Jadi ditunda ke hari Kamis, sekarang klien kami sudah sehat dan siap menjalani pemeriksaan sebagai saksi," ujar John Boy di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan.

Lisa Mariana Diperiksa 5 Jam di Polda Jabar Terkait Video Mesum, Akui Pemeran Wanita Dirinya!
Lisa Mariana Penuhi Panggilan Bareskrim Usai Dilaporkan Ridwan Kamil (Foto: Okezone)

Kepada awak media, Lisa mengaku dalam kondisi prima dan siap menjalani proses hukum. Namun, ia memilih untuk tidak banyak bicara karena akan segera masuk ke ruang pemeriksaan.

"Alhamdulillah sehat. Harus siap dong, selalu siap," kata Lisa singkat.

Sementara itu, John Boy Nababan enggan mengungkap barang bukti yang dibawa untuk keperluan pemeriksaan. Menurutnya, hal itu akan disampaikan langsung kepada penyidik.

"Nggak bisa dikasih tahu sekarang. Nanti kami update lagi," tegasnya.

Diketahui, laporan terhadap Lisa Mariana dilayangkan oleh Ridwan Kamil karena merasa nama baiknya dan keluarganya dicemarkan oleh isu perselingkuhan serta tudingan memiliki anak di luar nikah.

 

