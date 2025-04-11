Lisa Mariana Klaim RK Cuci Tangan usai Tahu Dirinya Hamil: Komunikasi Hanya Lewat Ajudan

JAKARTA - Lisa Mariana akhirnya muncul ke publik dan mengungkap lebih detail skandal asmaranya dengan politikus Ridwan Kamil (RK). Dia mengaku, sikap RK langsung berubah drastis ketika tahu dirinya hamil.

“Setelah tahu saya hamil, beliau langsung menjauh. Semua komunikasi hanya lewat ‘Aa (ajudan RK). Tak ada lagi pertemuan dengan beliau setelah saya bilang hamil,” ujarnya dalam konferensi pers, pada Jumat (11/4/2025).

Tak hanya putus komunikasi, Lisa Mariana mengaku, mendapat tekanan, ancaman, intervensi dari pihak Ridwan Kamil selama masa kehamilannya. Bahkan, dia sempat didatangi tim RK yang ingin membawanya menjalani USG.

“Saat itu, tim beliau datang untuk membawa saya memeriksa kandungan ke rumah sakit di kawasan Kelapa Gading. Saya enggak mau. Takut saya. Takut ada hasil yang direkayasa,” katanya.

Selama tim RK berada di rumahnya, Lisa Mariana merasa seperti disandera. Karena semua akses komunikasi diputus dan handphone disita. Kondisi itu akhirnya membuat Lisa mengalah dan memutuskan melakukan USG bersama mereka.

Lisa Mariana Klaim RK Cuci Tangan usai Tahu Dirinya Hamil. (Foto: Instagram/@lisamarianaaa)

Sesuai prediksinya, Lisa mengklaim, ada yang aneh dengan hasil USG yang penghitungan usia kehamilannya tak sesuai. Selain itu, dia juga didesak untuk menekan surat yang isinya dia bahkan tak tahu apa.

“Saya belum baca suratnya tapi disuruh tanda tangan. Surat itu ada di mereka. Saya enggak pegang,” tuturnya.