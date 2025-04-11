Lisa Mariana Sebut RK Ogah Pakai Pengaman saat Berhubungan Intim

JAKARTA - Lisa Mariana mengaku, Ridwan Kamil (RK) ogah menggunakan pengaman saat berhubungan badan dengannya di Hotel Wyndham Palembang, Sumatera Selatan, pada Juni 2021.

“Padahal, saya sudah bilang, ‘Aa pakai pengaman ya’. Tapi beliau enggak mau. Saya waktu itu masih 21 tahun dan dalam masa subur karena baru selesai datang bulan. Ya sudah (jadi),” katanya saat konferensi pers di Jakarta, pada Jumat (11/4/2025).

Lisa Mariana kembali menegaskan, sangat yakin bahwa putri yang dilahirkannya adalah anak biologis RK. “Saya 100 persen yakin. Karena saat itu, saya tidak berhubungan (badan) dengan laki-laki manapun selain Pak RK,” tuturnya.

Maka ketika dinyatakan hamil 3 minggu setelah berhubungan badan dengan RK, Lisa cukup yakin harus minta tanggung jawab siapa. Dia lalu menghubungi RK dan meminta pertanggungjawabannya.

Namun reaksi RK tak sesuai dengan harapan Lisa. Suami Atalia Praratya itu justru meminta sang model untuk menggugurkan kandungannya dan mengirimkan uang sebesar Rp100 juta untuk melakukan prosedur tersebut.

Lisa Mariana Sebut RK Ogah Pakai Pengaman saat Berhubungan Intim. (Foto: Instagram/@lisamarianaaa)

“Saat itu kan masih pandemi COVID-19 ya. Beliau kirim paket obat-obatan dan uang sekitar Rp100 juta untuk menggugurkan kandungan,” ujarnya.

Lisa Mariana yang tak mau menggugurkan kandungannya pun menggunakan uang kiriman RK tersebut untuk menyewa sebuah apartemen di Jakarta Timur. Sebagian dari uang itu digunakannya untuk bertahan hidup di Jakarta.