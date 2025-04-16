Jelang Cerai, Baim Wong Masih Tunggu Klarifikasi Selingkuhan Paula Verhoeven

JAKARTA – Menjelang putusan cerai dengan Paula Verhoeven di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Rabu (16/4/2025), Baim Wong mengungkap bahwa dirinya masih menunggu penjelasan dari pria yang diduga menjadi orang ketiga dalam rumah tangganya.

Dalam pernyataannya kepada wartawan, Baim menyebut bahwa pria tersebut adalah sahabat dekatnya sendiri. Ia merasa kecewa karena selama setahun, tidak ada satu pun klarifikasi yang diberikan oleh pria itu. Ia kemudian berharap pria tersebut datang kepadanya untuk menjelaskan hubungannya dengan Paula. Menurut Baim, pria tersebut masih utang penjelasan kepadanya.

"Saya cuma menyayangkan satu hal. Ini bukan sepenuhnya salah Paula. Ada satu orang yang juga harus menjelaskan, dan itu sahabat saya sendiri. Setahun saya tunggu penjelasannya," ujar Baim di PA Jaksel.

Meski begitu, Baim menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud menyudutkan siapa pun. Ia hanya menginginkan kejujuran dari orang yang pernah ia anggap sebagai teman terbaik.

"Saya cuma ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Karena selama ini saya dekat dengan dia. Dia teman terbaik saya," lanjutnya.

Kekecewaan Baim makin mendalam karena sahabat tersebut memilih diam dan tidak menunjukkan sikap kesatria dalam menghadapi persoalan ini.