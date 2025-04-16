Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diselingkuhi Paula Verhoeven, Baim Wong: Saya Tidak Dendam

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 16 April 2025 |11:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Baim Wong menegaskan bahwa dirinya tidak menyimpan dendam terhadap sang istri, Paula Verhoeven. Diketahui, rumah tangga Baim Wong dan Paula akan diputus secara e-court pada Rabu sore, 16 April 2025, 

Baim sempat hadir langsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan bersama ketiga kakaknya, Muhamad Hamzah, Daud, dan Fitri. Namun, majelis hakim memutuskan untuk tidak membacakan putusan secara langsung karena sidang telah dijadwalkan melalui sistem e-court atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

"Apapun itu, saya tidak akan dendam, tidak akan marah ke siapa pun. Saya juga minta maaf kalau selama ini saya atau keluarga saya pernah menyakiti. Karena ini menyangkut keluarga besar juga, dan pasti semua ikut terdampak," ujar Baim di lokasi.

Baim juga menyarankan Paula untuk tidak mengajukan banding atas putusan cerai yang akan keluar. Ia menegaskan bahwa hak asuh anak akan dibagi secara adil dan tidak ingin anak-anaknya menjadi korban.

Halaman:
1 2
