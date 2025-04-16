Cerai dari Paula Verhoeven, Jadi Ujian Terberat Baim Wong

JAKARTA - Baim Wong kembali menyambangi Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu, 16 April 2025, untuk menghadiri sidang putusan cerainya dengan Paula Verhoeven. Momen ini diakui Baim sebagai salah satu ujian terberat yang pernah ia alami dalam hidup.

"Perasaannya lega, senang, tapi juga berat. Ini salah satu cobaan paling berat buat saya," ujar Baim.

Meski hari itu menjadi penentu hak asuh anak, Baim tetap menunjukkan sikap dewasa. Ia menegaskan bahwa tidak ada rasa dendam sedikit pun kepada Paula, meski rumah tangga mereka sempat diwarnai isu perselingkuhan.

Cerai dari Paula Verhoeven, Jadi Ujian Terberat Baim Wong

"Apa pun itu, saya tidak akan dendam, tidak akan marah ke siapa pun. Kalau selama ini saya atau keluarga saya pernah menyakiti, saya minta maaf. Karena saya sadar, masalah saya juga pasti berdampak ke banyak pihak," ungkapnya.