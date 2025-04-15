Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Biodata Vanessa Zee, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Sukses Masuk Top 5

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |08:14 WIB
Biodata Vanessa Zee, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Sukses Masuk Top 5
Biodata Vanessa Zee, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Sukses Masuk Top 5 (Foto: IG Indonesian Idol)
JAKARTA - Vanessa Zee menjadi salah satu peserta Indonesian Idol Season XIII yang berhasil masuk ke babak Top 5! Dengan suara merdunya, kontestan muda ini berhasil memukau para penikmat musik Indonesia.

Perempuan kelahiran Pematang Siantar, 15 Februari 2004 ini siap menjadi diva lewat ajang pencarian bakat Indonesian Idol. Dengan doa dan dukungan penuh ibunya, Vanessa akan terus berjuang untuk meraih impian sebagai musisi ternama. 

Apalagi saat audisi, Maia Estianty yang dikenal sebagai juri paling perfeksionis sempat memuji suaranya. Kepercayaan diri Vanessa pun semakin meningkat untuk terus melaju di Indonesian Idol XIII ini.

vanessa Zee
Biodata Vanessa Zee, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Sukses Masuk Top 5 (Foto: IG Indonesian Idol)

Pendidikan

Saat ini Vanessa Zee menempuh pendidikan sebagai mahasiswi semester 5 di London School Public Relations (LSPR) Jakarta. Vanessa ingin meningkatkan kepercayaan dirinya lewat perkuliahan serta keterlibatannya dalam Indonesian Idol.

Musisi Inspirasi

Vanessa ternyata nge-fans berat dengan eks personel One Direction, Zayn Malik. Dari Zayn Malik lah Vanessa belajar bahwa pilihan menjadi musisi  tidak melulu soal uang tapi juga ajang untuk pembuktian diri lewat karya.

 Vanessa juga mengidolakan dua jebolan Indonesian Idol yang sama seperti dirinya, berasal dari Sumatera Utara, Lyodra dan Judika. Baginya, Lyodra adalah simbol bahwa saat nama sudah dikenal sampai ke mancanegara, dia tetap berjuang keras untuk merebut hati masyarakat Indonesia hingga akhirnya berhasil menjadi juara Indonesian Idol. 

