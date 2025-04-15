JAKARTA - Angie Carvalho siap melangkah lebih maju di babak Top 5 Indonesian Idol Season XIII. Angie siap untuk menunjukkan penampilan terbaik di bersama para kontestan lainnya.
Lahir di Banjarmasin, 8 Januari 2008, Angie sudah akrab dengan dunia musik sejak usia 10 tahun. Dara cantik blasteran Banjarmasin-Brazil ini ingin terus mengasah bakat menyanyinya di Indonesian Idol.
Setelah beberapa kali mencuri perhatian juri lewat lagu-lagu ballad yang melankolis, Angie ingin menantang dirinya untuk membawakan lagu up beat jika lolos sampai babak selanjutnya.
Kontestan bersuara merdu ini duduk di bangku SMA. Dukungan dari teman-temannya di sekolah pun begitu berarti baginya. Bahkan, teman-temannya berjanji akan mendukungnya secara langsung di Jakarta jika lolos sampai ke panggung spektakuler.