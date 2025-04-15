Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Biodata Angie Carvalho, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Selalu Bikin Meleleh

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |08:07 WIB
Biodata Angie Carvalho, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Selalu Bikin Meleleh
Biodata Angie Carvalho, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Selalu Bikin Meleleh (Foto: IG Indonesian Idol)
A
A
A

JAKARTA - Angie Carvalho siap melangkah lebih maju di babak Top 5 Indonesian Idol Season XIII. Angie siap untuk menunjukkan penampilan terbaik di bersama para kontestan lainnya.

Lahir di Banjarmasin, 8 Januari 2008, Angie sudah akrab dengan dunia musik sejak usia 10 tahun. Dara cantik blasteran Banjarmasin-Brazil ini ingin terus mengasah bakat menyanyinya di Indonesian Idol. 

Setelah beberapa kali mencuri perhatian juri lewat lagu-lagu ballad yang melankolis, Angie ingin menantang dirinya untuk membawakan lagu up beat jika lolos sampai babak selanjutnya. 

Biodata Angie Carvalho, Peserta Indonesian Idol Season XIII yang Selalu Bikin Meleleh
Biodata Angie Carvalho, Peserta Indonesian Idol Season XIII yang Selalu Bikin Meleleh

Pendidikan

Kontestan bersuara merdu ini duduk di bangku SMA. Dukungan dari teman-temannya di sekolah pun begitu berarti baginya. Bahkan, teman-temannya berjanji akan mendukungnya secara langsung di Jakarta jika lolos sampai ke panggung spektakuler. 

Musisi Inspirasi

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement