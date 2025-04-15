Biodata Fajar Noor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Viral karena Lagu Putri Iklan

JAKARTA - Peserta Indonesian Idol Season XIII, Fajar Nurdiansyah alias Fajar Noor siap untuk bertarung di babak Top 5. Peserta berdarah Minang ini tak sabar untuk menunjukkan performa terbaiknya dengan lagu pilihannya.

Pria asal Medan, Sumatera Utara kelahiran 23 Mei 2004 ini siap bertarung dengan diiringi doa dan dukungan penuh keluarga, sahabat hingga para followers-nya di TikTok yang sudah lama mengaguminya saat aktif membuat konten menyanyi.

Pendidikan

Siapa sangka, Fajar yang hobi bernyanyi justru menempuh pendidikan tinggi dengan mengambil jurusan Agroteknologi! Kini, Fajar menjadi mahasiswa semester 5 di Fakultas Pertanian Universitas Al Washliyah (UNIVA), Medan yang dipilihnya tanpa alasan khusus, hanya ingin mencoba sesuatu yang baru.

Musisi Inspirasi

Peserta berdarah Minang ini ternyata nge-fans dengan salah satu jebolan Indonesian Idol, Rony Parulian.

Memang dilihat sekilas, wajah Fajar mirip dengan Rony Parulian tapi tentu bukan itu alasannya nge-fans dengan Rony. Uniknya saat tampil di hadapan para juri, BCL justru menyebut bahwa suara Fajar mirip Afgan!