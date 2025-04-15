Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Biodata Fajar Noor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Viral karena Lagu Putri Iklan

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 15 April 2025 |08:01 WIB
Biodata Fajar Noor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Viral karena Lagu Putri Iklan
Biodata Fajar Noor, Kontestan Indonesian Idol Season XIII yang Viral karena Lagu Putri Iklan (Foto: IG Indonesian Idol)
A
A
A

JAKARTA - Peserta Indonesian Idol Season XIII, Fajar Nurdiansyah alias Fajar Noor siap untuk bertarung di babak Top 5. Peserta berdarah Minang ini tak sabar untuk menunjukkan performa terbaiknya dengan lagu pilihannya.

Pria asal Medan, Sumatera Utara kelahiran 23 Mei 2004 ini siap bertarung dengan diiringi doa dan dukungan penuh keluarga, sahabat hingga para followers-nya di TikTok yang sudah lama mengaguminya saat aktif membuat konten menyanyi.

Pendidikan

Siapa sangka, Fajar yang hobi bernyanyi justru menempuh pendidikan tinggi dengan mengambil jurusan Agroteknologi! Kini, Fajar menjadi mahasiswa  semester 5 di Fakultas Pertanian Universitas Al Washliyah (UNIVA), Medan yang dipilihnya tanpa alasan khusus, hanya ingin mencoba sesuatu yang baru.

Musisi Inspirasi

Peserta berdarah Minang ini ternyata nge-fans dengan salah satu jebolan Indonesian Idol, Rony Parulian. 

Memang dilihat sekilas, wajah Fajar mirip dengan Rony Parulian tapi tentu bukan itu alasannya nge-fans dengan Rony. Uniknya saat tampil di hadapan para juri, BCL justru menyebut bahwa suara Fajar mirip Afgan!

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/205/3140890/indonesian_idol_season_xiii-2r1a_large.jpeg
Istimewa, Shabrina Leanor Jadi Pemenang Indonesia Idol 2025, Dua Menteri Serahkan Hadiah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140437/fajar_noor-3PHX_large.jpeg
Reaksi Fajar Noor Runner Up Indonesian Idol Season XIII Disebut The Next Afgan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140320/shabrina_leanor-7gBE_large.jpeg
Selamat, Shabrina Leanor Juara Indonesian Idol Season XIII
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140317/yovie_widianto-e8sO_large.jpeg
Nonton Result and Reunion Indonesian Idol Season XIII, Yovie Widianto Deg-degan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/205/3140314/indonesian_idol_season_xiii-AJk5_large.jpeg
Wamen Ekraf Puji Indonesian Idol sebagai Jadi Kompetisi Luar Biasa untuk Anak Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/19/205/3140307/indonesian_idol_season_xiii-GNf6_large.jpeg
Meriah, Alumni Indonesian Idol Season XIII Bawakan Lagu Mangu hingga Stecu Stecu
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement