HOT GOSSIP

Lebih Parah dari Nunung Srimulat, Krisna Mukti Akui Saldo ATM Kosong Usai Gagal Nyaleg

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |08:26 WIB
Lebih Parah dari Nunung Srimulat, Krisna Mukti Akui Saldo ATM Kosong Usai Gagal Nyaleg
Lebih Parah dari Nunung Srimulat, Krisna Mukti Akui Saldo ATM Kosong Usai Gagal Nyaleg (Foto: IG Krisna Mukti)
A
A
A

JAKARTA - Krisna Mukti secara terbuka mengungkap kondisi keuangannya yang kini sedang terpuruk. Popularitasnya sebagai aktor yang sempat bersinar perlahan meredup, terlebih setelah ia terjun ke dunia politik dan kehilangan banyak koneksi di industri hiburan.

Krisna mengaku situasi ini membuatnya kesulitan secara ekonomi. Apalagi, ia telah menghabiskan seluruh asetnya—lebih dari Rp10 miliar—untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2019.

“Kalau lihat semua yang pernah gue capai, terus hilang gitu aja, rasanya kayak nangis darah,” ungkap Krisna Mukti dalam tayangan YouTube Melaney Ricardo, Senin (14/4/2025).

Saat itu, Krisna masih menyimpan harapan besar bisa kembali meniti karier di dunia hiburan sebagai aktor maupun pembawa acara. Namun, harapannya pupus karena pandemi Covid-19 yang melanda dan membatasi aktivitas dunia seni.

Lebih Parah dari Nunung Srimulat, Krisna Mukti Akui Saldo ATM Kosong Usai Gagal Nyaleg
Lebih Parah dari Nunung Srimulat, Krisna Mukti Akui Saldo ATM Kosong Usai Gagal Nyaleg

“Tapi lo tahu nggak yang terjadi? Covid,” ujarnya singkat.

Bukannya bangkit, kondisi hidup pria berusia 56 tahun itu justru semakin sulit. Ia pun kini memilih berjualan barang antik secara daring demi mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Halaman:
1 2
