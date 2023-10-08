Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Krisna Mukti Geram Dikaitkan dengan Kasus Kopi Sianida

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 08 Oktober 2023 |18:15 WIB
Krisna Mukti Geram Dikaitkan dengan Kasus Kopi Sianida
Krisna Mukti geram dikaitkan dengan kasus kopi sianida (Foto: IG Krisna Mukti)
JAKARTA - Aktor Krisna Mukti mendadak jadi perbincangan. Baru-baru ini, Krisna protes lantaran ada saja netizen yang menuduhnya terlibat dalam kasus kopi sianida pada tahun 2016 lalu.

Hal itu diungkap Krisna di akun TikTok pribadinya, @krisnamukti84. Ia menegaskan bahwa netizen itu salah orang dan bukan dirinya yang terlibat kasus kopi sianida, Jessica Wongso.

“Enak aja lu sembarangan, gue tuh gak ada hubungannya sama kasus kopi sianida Jessica-Mirna. Gue Krisna Mukti, gue pemain sinetron,” ungkap Krisna, dikutip Okezone, Minggu (8/10/2023).

Krisna Mukti Geram Dikaitkan dengan Kasus Kopi Sianida

Sedangkan, yang dimaksud netizen ialah seorang polisi, Irjen Pol. Krishna Murti yang turut menangani kasus kopi sianida yang menyebabkan Mirna Salihin tewas dan Jessica Wongso menjadi tersangka.

Krisna Mukti pun menjelaskan bahwa nama dirinya dengan polisi Krishna Murti memang hampir mirip, sehingga menyebabkan publik keliru. Meski begitu, artis senior ini tetap ikut prihatin mengenai kasus kopi sianida yang kini kembali ramai diperbincangkan publik Tanah Air.

“Yang polisi namanya Murti, pakai R. Nah lo seruduk dia tuh, jangan gue. Pokoknya jangan ada lagi yang ngetag-ngetag gue dalam kasus ini karena gue gak ikutan,” jelas Krisna.

“Tapi bagaimana pun berdoa semoga kasus ini cepat kelar, Jessica cepat mendapat keadilannya,” tambahnya.

