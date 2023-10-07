Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Waduh, Aktor Krisna Mukti Ikut Terseret dalam Kasus Jessica Wongso, Kenapa?

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 07 Oktober 2023 |23:30 WIB
Waduh, Aktor Krisna Mukti Ikut Terseret dalam Kasus Jessica Wongso, Kenapa?
Krisna mukti terseret kasus Jessica Wongso (Foto: Instagram/krisna69.mukti)
A
A
A

JAKARTA - Aktor senior Krisna Mukti mendadak ikut terseret dalam kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Hal tersebut tidak lain lantaran namanya mirip dengan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya kala itu, yakni Krishna Murti, yang menangani kasus kematian Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi di kafe Olivier.

Nama antara Krisna Mukti dan Krishna Murti sendiri memang tidak berbeda terlalu jauh. Hal ini membuat netizen jadi salah sasaran.

Banyak sekali netizen yang menyalahkan Krisna Mukti atas kasus kopi sianida dan melakukan tag ke akun Instagram Krisna Mukti. Keadaan yang terlalu sering ini akhirnya membuat Krisna Mukti buka suara melalui akun TikTok pribadinya.

"Lu salah orang bro. Itu yang lo maksud itu bapak Krishna Murti, kalau gue itu Krisna Mukti, aktor," ujar Krisna Mukti yang menjawab pertanyaan dari netizen melalui video TikTok @krisnamukti84.

"Sejak kasus kopi sianida Jessica Mirna, nama gue sering banget di tag-tag orang, seolah-olah gue yang terlibat dalam masalah itu. Lu salah orang, bukan gue. Jadi, bapak Krisnha Murti. Tanya deh ke dia, bukan gue," tegasnya lagi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130569/krisna_mukti-84uD_large.jpg
Lebih Parah dari Nunung Srimulat, Krisna Mukti Akui Saldo ATM Kosong Usai Gagal Nyaleg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130566/krisna_mukti-Rzax_large.jpg
Krisna Mukti Habiskan Aset Lebih dari Rp10 Miliar saat Nyaleg: Untung Nggak Gila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130562/krisna_mukti-fxRz_large.jpeg
Krisna Mukti Bangkrut Usai Gagal Nyaleg, Kini Jualan Barang Antik untuk Bertahan Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/08/33/2897261/krisna-mukti-geram-dikaitkan-dengan-kasus-kopi-sianida-svqDQ4NVaB.jpeg
Krisna Mukti Geram Dikaitkan dengan Kasus Kopi Sianida
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/12/13/33/2725841/ikut-ibadah-di-gereja-krisna-mukti-iman-islam-yang-kuat-tak-akan-goyah-K3rDaJGwjl.jpg
Ikut Ibadah di Gereja, Krisna Mukti: Iman Islam yang Kuat Tak akan Goyah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/12/33/2610173/tessa-mariska-pastikan-tak-ada-kesepakatan-tertulis-soal-arisan-dengan-krisna-mukti-YRGXpv23EW.jpg
Tessa Mariska Pastikan Tak Ada Kesepakatan Tertulis Soal Arisan dengan Krisna Mukti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement