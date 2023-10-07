Waduh, Aktor Krisna Mukti Ikut Terseret dalam Kasus Jessica Wongso, Kenapa?

JAKARTA - Aktor senior Krisna Mukti mendadak ikut terseret dalam kasus kopi sianida yang menjerat Jessica Wongso. Hal tersebut tidak lain lantaran namanya mirip dengan Direktur Reserse Kriminal Umum (Direskrimum) Polda Metro Jaya kala itu, yakni Krishna Murti, yang menangani kasus kematian Wayan Mirna Salihin usai meminum kopi di kafe Olivier.

Nama antara Krisna Mukti dan Krishna Murti sendiri memang tidak berbeda terlalu jauh. Hal ini membuat netizen jadi salah sasaran.

Banyak sekali netizen yang menyalahkan Krisna Mukti atas kasus kopi sianida dan melakukan tag ke akun Instagram Krisna Mukti. Keadaan yang terlalu sering ini akhirnya membuat Krisna Mukti buka suara melalui akun TikTok pribadinya.

"Lu salah orang bro. Itu yang lo maksud itu bapak Krishna Murti, kalau gue itu Krisna Mukti, aktor," ujar Krisna Mukti yang menjawab pertanyaan dari netizen melalui video TikTok @krisnamukti84.

"Sejak kasus kopi sianida Jessica Mirna, nama gue sering banget di tag-tag orang, seolah-olah gue yang terlibat dalam masalah itu. Lu salah orang, bukan gue. Jadi, bapak Krisnha Murti. Tanya deh ke dia, bukan gue," tegasnya lagi.