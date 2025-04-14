Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Krisna Mukti Habiskan Aset Lebih dari Rp10 Miliar saat Nyaleg: Untung Nggak Gila

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |07:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Krisna Mukti membagikan kisah pilu hidupnya setelah sekian lama absen dari dunia hiburan. Ia kini tengah menghadapi masa-masa sulit usai gagal mencalonkan diri sebagai anggota legislatif dalam Pemilu 2019–2024.

Tak tanggung-tanggung, Krisna mengaku telah menghabiskan seluruh aset miliknya senilai lebih dari Rp10 miliar demi mendanai kampanye politik. Dalam pencalonan yang kedua ini, ia mengaku sangat berambisi untuk kembali duduk di kursi dewan.

“Gue keluarin uang sekitar Rp10 miliar lebih. Itu malah dibilang kecil, karena ada juga yang keluarin Rp15 sampai Rp20 miliar,” ungkap Krisna Mukti dalam kanal YouTube Melaney Ricardo, Senin (14/4/2025).

Sayangnya, kegagalan tersebut berdampak besar pada kondisi finansial dan mentalnya. Krisna mengaku sempat stres berat karena segala perjuangan dan pengorbanannya seolah sia-sia. Meski begitu, ia bersyukur masih bisa menjaga kewarasannya.

“Kalau ngelihat semua yang udah gue capai sebelumnya, terus tiba-tiba hilang gitu aja, rasanya kayak nangis darah. Tapi waktu itu gue masih punya harapan. Gue pikir, ya udah, meski nggak jadi anggota dewan, gue masih bisa balik lagi ke dunia hiburan, main sinetron, nyanyi, jadi MC,” tuturnya.

Namun harapan itu kandas setelah pandemi Covid-19 melanda dan memukul industri hiburan. Sebagai seorang seniman, Krisna menyadari bahwa pekerjaan yang menuntut interaksi langsung dengan banyak orang membuatnya tidak bisa beraktivitas seperti biasa.

“Karena kita tahu seniman waktu itu dilarang kerja. Kita kan kerjaannya selalu bareng orang. Mental gue kena. Untung aja gue nggak sampai gila,” kata dia lagi.

 

