HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |05:43 WIB
Ulang Tahun Ustadz Jefri Al Buchori, Umi Pipik Ungkap Pesan Terakhir sang Suami (Foto: IG Umi Pipik)
A
A
A

JAKARTA - Umi Pipik memperingati hari ulang tahun mendiang suaminya, Ustadz Jefri Al Buchori, pada 12 April 2025 dengan mengunjungi makam almarhum. Ia juga membagikan potret kenangan bersama sang suami tercinta melalui media sosial, sebagai bentuk penghormatan dan cinta yang tak lekang oleh waktu.

Dalam keterangan unggahannya, Umi Pipik mencurahkan isi hati yang telah dipendam selama 12 tahun sejak kepergian Uje. Ia mengingat bahwa dua pekan lagi, tepat pada 26 April, akan menjadi peringatan 12 tahun wafatnya sang Ustadz.

"12 April 1973 – 12 April 2025, 12 tahun sudah kepergianmu. Waktu yang tidak mudah untuk dilalui sendiri. Tempaan, pukulan menjadi ujian terindah dari-Nya dan aku bersama anak-anak mampu melewatinya karena aku yakin itu adalah bentuk cinta-Nya," tulis Umi Pipik dalam unggahan.

Dalam setiap ujian hidup yang datang silih berganti, Umi Pipik selalu mengingatkan anak-anaknya untuk bersabar dan percaya kepada kekuatan Allah.

"Hanya terus mengajarkan kepada anak-anak untuk sabar, tawakal, ridho jalani semuanya karena Allah selalu membersamai," ungkapnya.

Ia pun mengenang pesan terakhir sang suami yang begitu membekas dan terus menjadi pegangan hidup bagi dirinya dan anak-anak.

“Teringat pesan terakhirmu, ‘Ujianmu nggak akan berhenti, ibarat busur panah banyak yang akan tertuju pada kalian. Maka jadilah tameng yang kuat. Jangan lepasin tameng itu dan teruslah sabar. Nggak perlu meminta belas kasih manusia, tetapi mintalah belas kasih-Nya Allah yang tak pernah pilih kasih dalam mengasihi.’ Dan ini yang aku terapkan ke diriku dan anak-anak,” tuturnya.

Kini, Umi Pipik terus berupaya mendekatkan diri kepada Allah. Ia juga sedang berjuang mewujudkan impian mendiang suaminya untuk memiliki rumah yatim.

"Aku tak takut kekurangan karena Allah telah melebihkan. Aku hanya takut jika harta itu tak kugunakan di jalan Allah, di jalan agama. Semoga aku bisa menemani mereka sampai mereka menikah, dan aku bisa mewujudkan keinginanmu mempunyai rumah yatim," lanjutnya penuh harap.

 

