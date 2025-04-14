Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Abidzar Al Ghifari Layangkan Somasi ke Netizen Penghina Umi Pipik

Nurul Amanah , Jurnalis-Senin, 14 April 2025 |00:13 WIB
Abidzar Al Ghifari Layangkan Somasi ke Netizen Penghina Umi Pipik
Abidzar Al Ghifari layangkan somasi ke netizen penghina Umi Pipik. (Foto: Nurul Amanah/Okezone.com)
JAKARTA - Menutup momen ulang tahunnya, Abidzar Al Ghifari melayangkan somasi kepada dua netizen yang diduga menghina ibunya, Umi Pipik, melalui komentar di media sosial.

Abidzar dan tim kuasa hukumnya memberikan waktu 2x24 jam terhadap dua akun netizen, yakni akun @soundofyogi dan @francoissigit untuk bertemu dan menghubungi dirinya.

Tak ingin langsung menghakimi, Abidzar bersama kuasa hukum ingin bertabayyun dengan mendengar klarifikasi langsung dari yang bersangkutan.

"Saya nggak bakal banyak bicara, yang pasti saya akan menegaskan bahwa apa yang terjadi dan apa yang ramai di beberapa bulan ini. Setelah saya pertimbangkan dengan tim dan kuasa hukum, akhirnya telah terjadi kesepakatan untuk membawa ini ke langkah yang lebih serius," ujar Abidzar di kawasan Buncit, Jakarta Selatan, Minggu (13/4/2025) malam.

Abidzar sebagai garda terdepan di keluarga, pemimpin yang menggantikan sosok ayahnya untuk melindungi dan membela keluarga, langsung pasang badan untuk sang ibu sebagai wujud baktinya.

Menurutnya, komentar dari kedua netizen tersebut sudah kelewat batas sehingga Abidzar tak segan menempuh jalur hukum jika somasinya diabaikan.

"Ini adalah sebuah bakti saya pribadi kepada ibu saya di hari ulang tahun saya hari ini, saya menghadiahi sebuah bakti saya sendiri kepada ibu dikarenakan hal yang sedang kita tanggapi ini sudah sangat berlebihan, sudah melewati batas dan saya akan membawa ke jalur hukum," katanya.

 

