Umi Pipik Bagikan Momen di Kursi Roda dan Diinfus, Banjir Doa dari Netizen

PURWAKARTA - Pendakwah Umi Pipik membawa kabar kurang sedap. Janda almarhum Ustadz Jefri Al Buchori itu mendadak jatuh sakit dan harus mendapat perawatan di rumah sakit.

Lewat unggahannya di Instagram, Umi Pipik membagikan foto dirinya di sebuah rumah sakit di Purwakarta. Dia duduk di kursi roda dengan infus terpasang di tangan kanannya.

“Sedang merasakan nikmat yang diberikanNya, sehingga tampak dekat dan bisa dekat. Karena itu, aku menjadi terbiasa dan tak lagi merasa beban,” ungkapnya pada Sabtu (21/12/2024).

Meski harus mendapat perawatan medis, namun pemilik nama asli Pipik Dian Irawati itu tak berhenti berdoa dan mengaji. Dia meyakini, kesembuhan akan datang jika terus memanjatkan doa.

“Karena sakit menjadi muhasabah, karena sakit menjadi tauhid. Ingat Allah bisa menyembuhkanmu tanpa obat ataupun dengan obat,” kata Umi Pipik menambahkan.