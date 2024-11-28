Umi Pipik Rayakan Ultah saat Umrah, Teteskan Air Mata di Depan Kakbah

Umi Pipik Rayakan Ultah saat Umrah, Teteskan Air Mata di Depan Kakbah (Foto: IG Umi Pipik)

JAKARTA - Umi Pipik baru saja merayakan ulang tahunnya yang ke-47 pada 26 November 2024. Tahun ini, perayaan ulang tahunnya terasa berbeda dan penuh makna, karena ia sedang menjalani ibadah umroh.

Ibunda dari Abidzar Al Ghifari tersebut menghabiskan momen spesialnya di depan Kakbah, memanjatkan doa dengan penuh haru. Tangisnya pecah saat ia menatap Ka'bah, mencurahkan rasa syukur dan memohon ampunan kepada Sang Pencipta.

Melalui unggahan di akun Instagram pribadinya, Ummi Pipik menyampaikan rasa syukur kepada Allah SWT atas nikmat hidup dan kesehatan yang masih ia rasakan di usia 47 tahun.

Umi Pipik Rayakan Ultah saat Umrah, Teteskan Air Mata di Depan Kakbah

"Syukran Allah, atas nafas yang masih berhembus, atas jantung yang masih berdetak, di 47 tahun umurku," tulisnya di akun @ummi_pipik, Kamis (28/11/2024).

Sebagai istri almarhum Ustadz Jefri Al Buchori, Umi Pipik juga mengungkapkan permohonan ampun atas dosa-dosa yang telah ia lakukan selama hidupnya.

"Setiap nafas yang berhembus adalah karunia-Mu, setiap jantung yang berdetak adalah kesempatanku untuk bertaubat. Begitu banyak kelalaian dan dosa selama 47 tahun ini. Ampuni, sayangi, dan cintai aku," ungkapnya dengan penuh kerendahan hati.