Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Masih Pemulihan, Titiek Puspa Rayakan Lebaran di ICU

Ravie Wardani , Jurnalis-Senin, 31 Maret 2025 |08:19 WIB
Masih Pemulihan, Titiek Puspa Rayakan Lebaran di ICU
Masih Pemulihan, Titiek Puspa Rayakan Lebaran di ICU. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Titiek Puspa masih menjalani perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Medistra, Pancoran, Jakarta Selatan, usai menjalani operasi pembuluh darah, pada 26 Maret 2025.

Sri Budiyani, Manajer RS Medistra menyebut, pelantun Kupu-Kupu Malam itu akan dirawat hingga momen Lebaran selesai. Namun, dia tidak bisa memastikan kapan sang penyanyi legendaris itu diperbolehkan pulang. 

“Setelah kondisi beliau cukup stabil dan kuat, beliau bisa secepatnya keluar dari rumah sakit,” ungkap sang dokter kepada awak media belum lama ini. 

Tititek Puspa harus merayakan Lebaran di ICU Rumah Sakit Medistra usai menjalani operasi pembuluh darah, pada 26 Maret silam. (Foto: Okezone)

Sri Budiyani menambahkan, meski kondisi kesehatan Titiek Puspa saat ini terbilang stabil, namun dia belum diperbolehkan untuk dijenguk. 

“Karena masih butuh istirahat, jadi beliau belum bisa dikunjungi. Apalagi, beliau masih dalam pengawasan intensif tim dokter,” kata Sri menambahkan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131947/kris_dayanti-V8u9_large.jpg
Kris Dayanti Berharap, Kisruh Royalti Mereda setelah Kepergian Titiek Puspa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131822/afgan-Dxod_large.jpg
Cerita Afgan Tiba-tiba Ditelpon Titiek Puspa untuk Cari Donasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/205/3131817/rossa-fWiA_large.jpeg
Rossa Dukung Pelestarian Karya-Karya Titiek Puspa Setelah Wafat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/18/33/3131794/titiek_puspa-ZjI0_large.jpg
Anak Titiek Puspa Terharu: Kami Seperti Diselimuti Tsunami Cinta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/205/3131132/titiek_puspa-Hpgs_large.jpg
2 Musisi Ini Siap Bantu Ahli Waris Dapatkan Royalti Titiek Puspa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/15/33/3130972/titiek_puspa-gf03_large.jpg
Petty Tunjungsari Ajak Penyanyi dan Pencipta Lagu Damai Hadapi Kisruh Royalti
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement