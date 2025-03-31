Masih Pemulihan, Titiek Puspa Rayakan Lebaran di ICU

JAKARTA - Titiek Puspa masih menjalani perawatan intensif di ICU Rumah Sakit Medistra, Pancoran, Jakarta Selatan, usai menjalani operasi pembuluh darah, pada 26 Maret 2025.

Sri Budiyani, Manajer RS Medistra menyebut, pelantun Kupu-Kupu Malam itu akan dirawat hingga momen Lebaran selesai. Namun, dia tidak bisa memastikan kapan sang penyanyi legendaris itu diperbolehkan pulang.

“Setelah kondisi beliau cukup stabil dan kuat, beliau bisa secepatnya keluar dari rumah sakit,” ungkap sang dokter kepada awak media belum lama ini.

Tititek Puspa harus merayakan Lebaran di ICU Rumah Sakit Medistra usai menjalani operasi pembuluh darah, pada 26 Maret silam. (Foto: Okezone)

Sri Budiyani menambahkan, meski kondisi kesehatan Titiek Puspa saat ini terbilang stabil, namun dia belum diperbolehkan untuk dijenguk.

“Karena masih butuh istirahat, jadi beliau belum bisa dikunjungi. Apalagi, beliau masih dalam pengawasan intensif tim dokter,” kata Sri menambahkan.