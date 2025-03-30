Sinopsis Sinetron Terbelenggu Rindu Episode 189

JAKARTA - Biru, Amira memutuskan ikut bersama Elang dan Dennis yang mendatangi Rumah Sakit Mulia Sejati dalam pencarian bukti. Di sisi lain, Noah mulai merasakan bahwa waktunya untuk menutupi rahasia ini semakin habis, namun ia masih memiliki keyakinan Biru sudah percaya dengan alibinya.

Konflik semakin dalam ketika Biru bersama Amira, Elang, dan Dennis mengetahui bahwa tidak ada pasien bernama Santoso Budiman. Biru kaget dan mulai menyadari bahwa Noah membohonginya. Sementara Biru mengalami pergolakan batin setelah Ratna mengingatkanya untuk menjaga hubungannya dengan Noah.

Apakah langkah Biru berikutnya? Akankah Biru menemui Noah untuk memastikan semua bukti itu palsu? Saksikan Layar Drama “Terbelenggu Rindu” setiap hari pukul 19.00 WIB hanya di RCTI kanal digital 28 UHF untuk pemirsa Jabodetabek.

(tty)