Sinopsis Sinetron Preman Pensiun 9 Episode 30

JAKARTA - Ableh yang sedang berjualan tisu di lampu merah bertemu dengan Nikita. Nikita menanyakan hasil penjualan tisu dan keberadaan Ogah. Menurut Ableh lumayan hasil penjualan tisu nya dan menurut Ableh sebenarnya Ogah juga ingin insyaf tapi tidak serius. Terkadang, Ogah masih menjambret. Nikita memberi semangat ke Ableh saat berjualan tisu, Ableh semakin semangat berjualan karena harus menghidupi dan memberi makan keluarga serta menyekolahkan anaknya.

Cecep, Murad dan Ujang di warung kopi Bubun. Murad menanyakan bagaimana Otang dan yang lain mengenai masalahnya. Cecep menjelaskan ke Murad, kalau Otang, Didu, Agus, Yayat, Jack, Iding berangkat membawa misi perdamaian dan mengaku salah. Agar Didu bisa kembali ngojek dan Agus, Yayat berjualan kopi dengan aman.

Murad menggebrak meja sambil melihat Bubun, Murad kesal karena sedang bicara diganggu Bubun yang mengantar kopi. Otang, Didu, Agus, Yayat, Jack, Iding berencana menemui Arogan dan kawanan nya untuk berdamai. Mereka pun mulai mencari dari taman dan jalanan area wilayah Arogan cs. Apakah misi perdamaian ini akan berhasil?



(tty)