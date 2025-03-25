Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Cast Berbalas Selingkuh Ramaikan Nobar Timnas Indonesia vs Bahrain di La Piazza Kelapa Gading

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |18:35 WIB
JAKARTA - RCTI+ kembali menggelar nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di La Piazza, Summarecon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (25/3/2025). Laga tersebut merupakan bagian dari Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. 

Setelah penampilan pembuka dari Danar Widianto, event SuperShow Sports Nobar AFC Asian Qualifiers Road to 26 itu juga diramaikan para cast drama Berbalas Selingkuh. Mereka adalah Hanif Hawakin, Bella Fitriani, Kano Weinder, dan Acha Nathasia.

Ade Rahman, Content Strategic and Promotion Head Division RCTI+ menjelaskan, alasan pihaknya merilis Berbalas Selingkuh. “Setelah melakukan banyak riset, kami mengetahui bahwa konten-konten yang diminati tuh semakin pendek,” tuturnya menambahkan.

RCTI+ Nobar
Cast Berbalas Selingkuh Ramaikan Nobar Timnas Indonesia vs Bahrain di La Piazza Kelapa Gading. (Foto: Okezone)

Lebih jauh Ade mengatakan, drama pendek bisa menjadi suguhan istimewa bagi kaum wanita yang memiliki segudang aktivitas namun tetap ingin mendapat hiburan lewat menonton sebuah drama. 

“Penonton dari kalangan ibu-ibu dan perempuan dengan segala aktivitas mereka, konten pendek itu bisa menjadi suguhan terbaik mereka. Dia bisa menikmati dramanya sambil mengerjakan aktivitas lainnya,” tuturnya.

Ade mengungkapkan, alasannya menukil kisah perselingkuhan dalam drama Berbalas Selingkuh. Kisahnya relate dengan keseharian masyarakat. Di lain pihak, Bella Fitriani selaku pemeran Alina mengaku antusias ketika terpilih menjadi bagian dari cast drama pendek tersebut.

 

