Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Danar Widianto Ajak Fans Timnas Indonesia Ngabuburit Bareng Jelang Nobar Laga Lawan Bahrain

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 25 Maret 2025 |17:46 WIB
Danar Widianto Ajak Fans Timnas Indonesia Ngabuburit Bareng Jelang Nobar Laga Lawan Bahrain
Danar Widianto
A
A
A

JAKARTA - Danar Widianto memeriahkan event SuperShow Sports Nobar AFC Asian Qualifiers Road to 26 antara Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. Event nonton bareng (nobar) itu digelar di La Piazza, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (25/3/2025).

Danar membuka penampilannya dengan membawakan lagu berjudul Manusia Istimewa, sejak pukul 16.40 WIB. “Senang banget bisa menyapa kalian semua. Lagu ini merupakan single kelima aku yang bisa kalian dengarkan di seluruh platform digital,” ujarnya.

RCTI+ Nobar
Danar Widianto Ajak Fans Timnas Indonesia Ngabuburit Bareng Jelang Nobar Laga Lawan Bahrain. (Foto: Okezone)

Selanjutnya, Danar Widianto membawakan lagu Nuansa Romansa untuk penonton yang sedang jatuh cinta. Nuansa folk pop yang diusung Danar melalui lagu-lagunya menjadi sajian istimewa untuk fans Timnas Indonesia jelang berbuka puasa.

Danar menutup penampilannya dengan melantunkan lagu berjudul Dulu. “Ini persembahan terakhirku untuk kalian. Sebuah lagu tentang pembuktian untuk diriku sendiri,” tuturnya.

Selain Danar Widianto, SuperShow Sports Nobar AFC Asian Qualifiers Road to 26 juga akan dimeriahkan oleh Rimar dan Syarla Martiza.*

(SIS)

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/29/598/3180137/microdrama_rcti-eqdK_large.jpg
13 Microdrama Seru RCTI+ dengan Cerita Unik dan Penuh Kejutan, Tayang Setiap Senin!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/598/3141368/rcti_plus-OHn2_large.jpeg
RCTI+ Luncurkan Deretan Drama Pendek Penuh Emosi untuk Perempuan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/598/3140854/sinetron_gober_parijs_van_java-70qL_large.jpeg
Sinopsis Sinetron Gober Parijs Van Java Episode 22
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/06/598/3136768/indonesian_drama_series_award_2025-IJy3_large.jpeg
Indonesian Drama Series Award 2025 Segera Digelar, Siap Hadirkan 13 Nominasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/598/3135014/original_series_vision-RieA_large.jpg
Sinopsis Original Series Vision+ di RCTI Have a Nice Date Episode 3:  Natasha Kencani Crazy Rich Milenial!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/12/598/3130311/masterchef-36fz_large.jpeg
Nasi Liwet Sesawahan Tim Hijau Menang Challenge, Ayam Tim Ungu Tidak Matang! 
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement