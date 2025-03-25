Danar Widianto Ajak Fans Timnas Indonesia Ngabuburit Bareng Jelang Nobar Laga Lawan Bahrain

JAKARTA - Danar Widianto memeriahkan event SuperShow Sports Nobar AFC Asian Qualifiers Road to 26 antara Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain. Event nonton bareng (nobar) itu digelar di La Piazza, Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (25/3/2025).

Danar membuka penampilannya dengan membawakan lagu berjudul Manusia Istimewa, sejak pukul 16.40 WIB. “Senang banget bisa menyapa kalian semua. Lagu ini merupakan single kelima aku yang bisa kalian dengarkan di seluruh platform digital,” ujarnya.

Danar Widianto Ajak Fans Timnas Indonesia Ngabuburit Bareng Jelang Nobar Laga Lawan Bahrain. (Foto: Okezone)

Selanjutnya, Danar Widianto membawakan lagu Nuansa Romansa untuk penonton yang sedang jatuh cinta. Nuansa folk pop yang diusung Danar melalui lagu-lagunya menjadi sajian istimewa untuk fans Timnas Indonesia jelang berbuka puasa.

Danar menutup penampilannya dengan melantunkan lagu berjudul Dulu. “Ini persembahan terakhirku untuk kalian. Sebuah lagu tentang pembuktian untuk diriku sendiri,” tuturnya.

Selain Danar Widianto, SuperShow Sports Nobar AFC Asian Qualifiers Road to 26 juga akan dimeriahkan oleh Rimar dan Syarla Martiza.*

(SIS)