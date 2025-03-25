RCTI+ Gelar Nobar Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di La Piazza Kelapa Gading

JAKARTA - RCTI+ kembali menggelar nonton bareng (nobar) Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain di La Piazza Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara, pada Selasa (25/3/2025). Laga tersebut merupakan bagian dari Kualifikasi Grup C Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Berdasarkan pantauan Okezone, para pencinta sepak bola Tanah Air yang mengenakan jersey Timnas berwarna merah mulai memenuhi lokasi nobar pukul 16.00 WIB. Padahal, pertandingan baru akan digelar pukul 20.45 WIB.

Penonton berharap, tim asuhan Patrick Kluivert itu bisa memetik kemenangan setelah dilibas Timnas Australia 1-5 dalam laga yang digelar di Sydney Football Stadium, pada 20 Maret silam. Untuk mendukung Rafael Struick, Evi asal Priok, Jakarta Utara, sengaja datang lebih awal.

Perempuan 22 tahun itu mengaku, sengaja datang lebih awal ke La Piazza demi mendapatkan tempat duduk strategis. “Sengaja pilih nobar di sini karena pasti nanti lebih ramai dan seru,” ujar Evi antusias.

Dengan percaya diri, Evi memprediksi laga Timnas Indonesia vs Timnas Bahrain akan berujung pada kemenangan Skuad Garuda. “Harapannya, Indonesia bisa menang agar bisa lolos ke Piala Dunia. Saya prediksi 3-0 untuk kemenangan Indonesia,” tuturnya.*

(SIS)