Geram Masih Dikaitkan dengan Rebecca Klopper, Fadly Faisal Pamer Foto Pacar Baru

JAKARTA - Hubungan Fadly Faisal dan Rebecca Klopper sudah lama berakhir. Kini, kakak Fuji itu telah memiliki kekasih baru, Maudy Effrosina, dan kerap membagikan momen mesra bersama sang pujaan hati.

Meski Fadly telah move on, tampaknya tidak demikian dengan sebagian netizen. Beberapa dari mereka masih saja mengaitkan Fadly dengan mantannya, Rebecca Klopper.

Saat masih berpacaran, Fadly dan Becca dikenal sebagai pasangan yang sangat bucin, sehingga banyak yang beranggapan bahwa Fadly akan sulit melupakan mantan kekasihnya itu.