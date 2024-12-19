Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Diduga Manfaatkan Fuji, Fadly Faisal Sentil Aisar Khaled

Syifa Fauziah , Jurnalis-Kamis, 19 Desember 2024 |11:16 WIB
Diduga Manfaatkan Fuji, Fadly Faisal Sentil Aisar Khaled
Diduga Manfaatkan Fuji, Fadly Faisal Sentil Aisar Khaled (Foto: IG Aisar)
A
A
A

JAKARTA - Fuji dan influencer asal Malaysia, Aisar Khaled tengah menjadi perbincangan hangat di jagat dunia maya. Pasalnya usai bertanding tinju melawan Fadly Faisal di Byon Combat, Aisar mengungkapkan kekagumannya pada Fuji. 

Namun, melalui komentarnya di unggahan Fuji terbaru, Fadly diduga menyentil Aisar. Dengan nada tegas, Fadly melarang pada siapapun untuk memanfaatkan sang adik. 

Diduga Manfaatkan Fuji, Fadly Faisal Sentil Aisar Khaled
Diduga Manfaatkan Fuji, Fadly Faisal Sentil Aisar Khaled

"Pokoknya nggak boleh ada yang manfaatin adik gue lagi!" tulis Fadly Faisal dalam unggahan Instagram Fuji pada Rabu (18/12/2024).

Komentar tersebut langsung ditandai paling atas oleh Fuji. Fuji sepertinya sangat setuju dan senang atas pembelaan sang kakak. 

