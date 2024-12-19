Diduga Manfaatkan Fuji, Fadly Faisal Sentil Aisar Khaled

JAKARTA - Fuji dan influencer asal Malaysia, Aisar Khaled tengah menjadi perbincangan hangat di jagat dunia maya. Pasalnya usai bertanding tinju melawan Fadly Faisal di Byon Combat, Aisar mengungkapkan kekagumannya pada Fuji.

Namun, melalui komentarnya di unggahan Fuji terbaru, Fadly diduga menyentil Aisar. Dengan nada tegas, Fadly melarang pada siapapun untuk memanfaatkan sang adik.

"Pokoknya nggak boleh ada yang manfaatin adik gue lagi!" tulis Fadly Faisal dalam unggahan Instagram Fuji pada Rabu (18/12/2024).

Komentar tersebut langsung ditandai paling atas oleh Fuji. Fuji sepertinya sangat setuju dan senang atas pembelaan sang kakak.